A Caprino Veronese il Trofeo De Carli Srl è andato ad Alessandro Ragazzi e Barbara Dessolis

A Caprino Veronese concluso l’Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money. Hanno iscritto i loro nomi nel palmares Alessandro Ragazzi nel maschile e Barbara Dessolis nel femminile. Kermesse diretta da Cristian Buzzi con la supervisione di Stefania Degani. Successo numero 20 per Alessandro Ragazzi che ne ha di strada da fare per eguagliare i 115 di Speronello, ma i 10 anni d’età che li separano lo fa ben sperare. Marco Speronello fresco di scudetto di campione regionale, si è gioato l’incontro tutto nel primo set, dove ha prevalso il miglior stato di forma del patavino Alessandro Ragazzi. Giocatore abituato alle tenzoni internazionali, Ragazzi per essere messo in difficoltà, doveva trovare uno Speronello in stato di grazia, come già successo in altre numerose edizioni. Nemmeno lui era al massimo a causa di alcuni problemi ad una caviglia, ma ciò è bastato per portarsi a casa la fetta più grossa del montepremi messo in palio dall’Azienda De Carli. Terzi posti per il 2.3 Alexander Binda con tessera leccese e per l’altro 2.3 Federico Marchetti del Sassuolo. Il draw di terza è stato vinto da Francesco Manzoni del Rovereto al terzo set sull’under 18 del Bardolino Carlo Trebucchi. Il 4^ è di Disma Ugolini impostosi in due set sul finalista e compagno di club Michael Spinale entrambi del San Floriano. Nel femminile finale tutta sarda tra le Dessolis. Vince la più internazionalmente impegnata, Barbara che in due set ha fatto vedere la sua superiorità su Marcella. Terzi posti per le twins trevigiane Covi fresche del titolo regionale, spartito come le Dessolis. La terza femminile ha la sua vincitrice, riconducibile a Sofia Gozzi under 16 mantovana della Canottieri Mincio che in due set ha concluso davanti ad Anastasia Dmitriev under 14 del Plebiscito.

TORNEI IN CORSO - A San Giovanni Lupatoto fino al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni con 150 ragazzi. Fino al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile con 134 players. A Villa Bartolomea fino al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sommacampagna dal 20 al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/6. A Villafranca dal 20 Giugno al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Iscrizioni entro le 12 del 18/6 fino ai 3.5 gli altri a scaglioni successivi determinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano dal 26 Giugno al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 24 Giugno. A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Giugno. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.