Campionati Regionali di Pesistica Under 17, un successo per la Fondazione Bentegodi

A Verona, presso il Centro Sportivo Bentegodi di Via Trainotti, si sono svolti i Campionati Regionali di Pesistica Under 17, riservati alle atlete e agli atleti dai 13 ai 17 anni di età, organizzati dalla Sezione Pesistica della Fondazione Marcantonio Bentegodi e dal Comitato Regionale Veneto della FIPE (Federazione Italiana Pesistica), con il patrocinio del CONI Regionale di Veneto.

Nella gara femminile la Bentegodi si è aggiudicata quattro primi posti, con Astrid Caliari, Gaia Zamboni, Perla Milani e Elena Satta, un terzo posto con Tharusci Fernando, un quinto con Giulia Sancassani e una sesta posizione con Sofia Scandola.

Nelle classifiche maschili la Bentegodi ha conseguito quattro successi, con Davide Porchia, Esmond Marku, Dastin Marku e Luca Bellamoli, tre secondi posti, con Elia Baldin, Filippo Boldrini e Matteo Giannone, due terze piazze, con Mogens Marku e Manuel Zanoni e infine un quarto posto con Gabriele Patruno.

Anche altre squadre veronesi hanno ottenuto ottimi piazzamenti, ma i migliori risultati in assoluto, a livello regionale, sono tutti per la Pesistica Bentegodi, con la tredicenne Gaia Zamboni che ha sollevato un totale di kg. 116 (49 + 67) a 53 kg. di peso personale e il quindicenne Dastin Marku, con 182 kg. di complessivo (80 + 102), a 66 kg. di peso personale.

La Fondazione Marcantonio Bentegodi, ha conquistato anche il gradino più alto del podio nella classifica generale regionale per società ha visto grande e più che meritata soddisfazione nell’ambiente pesistico veronese, per i risultati ottenuti in questa prima uscita agonistica regionale, confidando che arrivino presto anche conferme e grandi risultati anche in campo nazionale.