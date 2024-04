Sono iniziati i campionati provinciali giovanili a squadre con 58 team veronesi a confronto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Iniziati i campionati a squadre giovanili dagli under 10 misto agli under 16. Di seguito i gironi e i 58 team veronesi. Questa la fase provinciale, ed è la situazione della prima giornata di gare. A quella regionale verranno ammesse le prime classificate di ogni girone. La fase regionale inizierà dal 4 al 26 Maggio. Dal 8 al 16 Giugno verrà compilato il draw regionale. Le fasi finali data e luogo ancora da definire. Chi vince il titolo regionale partecipa alle successive finali nazionali. U16F Gir. 3 da3: Scaligero p.2; At Verona e At Zevio p.0. U16M Gir.3 da 4: Scaligero e Villafranca C p.2; Raldon e Sanguinetto A p.0. U16M Gir. 4 da4: Cerea e Real Tennis p. 2; Sanguinetto e At Verona B p.0. U14F Gir.6 da3: At Verona p.2; Bardolino e Bovolone p.0 U14F Gir.7 da3: San Giovanni Lupatoto p.2; Mozzecane e Nogara p.0. U14F Gir.8 da3: Dlf Legnago p.2; Tennis Pineta e Sanguinetto p.0. U14M Gir.8 da4: At Verona A p.2; Cerea, Nogara e Bussolengo p.0. U14M Gir.1 da3: VillafrancaB p.2; At VeronaD e Sanguinetto p.0. U14M Gir.2 da3: Dlf LegnagoA p.2; Real Tennis e Sporting Villabella p.0. U14M Gir.3 da3: VillafrancaC p.2; At VeronaB e ScaligeroC p.0. U14M Gir.4 da3: Tc Peschiera p.2; ScaligeroB e At VeronaC p.0. U14M Gir.5 da3: Villa Bartolomea p.2; Bovolone e VillafrancaD p.0. U12F Gir.1 da4: Bardolino e Dossobuono p.2; San Giovanni Lupatoto e Cerea p.0. U12F Gir.2 da4: Scaligero e Real Tennis p.2; At Verona e Tc Nogara p.0. U12M Gir.6 da3: ScaligeroB p.2; Peschiera e Real Tennis p.0. U12M Gir.7 da3: Dossobuono p.2; At Verona B e Sommacampagna p.0. U12M Gir.1 da4: Scaligero A p.2; Cerea, Lupatoto e Nogara p.0. U10MX Gir.7: Tennis Palladio (Vi) p.2;St Bassano e Real TennisB p.0. U10MX Gir.8: At VeronaA p.2; Santorso (Vi) e Real TennisA p.0. U10MX Gir.9: At VeronaB p.2; Isola Vicentina p.0; Bardolino p.0. U10MX Gir.10: Schio p.2; Villafranca e Scaligero p.0.