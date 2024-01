Il cammino delle 14 squadre di tennis veronesi nella Coppa Veneto. Finali il 18 febbraio a Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Coppa Veneto prosegue il cammino delle veronesi. Erano 37 le squadre impegnate in rappresentanza di 16 Tennis Club. Il movimento più numeroso che ha fatto sì che le finals verranno giocate proprio a Verona in Viale Colombo presso lo Scaligero. Di seguito le 14 rimaste in lizza per intravvedere l’appuntamento del 18 Febbraio. Il raggruppamento maggiore quello della A maschile vede il derby tra Sporting Villabella e Sanguinetto già proiettati nella finale del 18/2. Gruppo B maschile giocherà in trasferta alle 15 la Pol. Caselle Domenica 21 a Monselice impegnata in una sola gara nei quarti di finale. L’altra veronese di questo raggruppamento è il Cerea che giocherà in casa Sabato 20 alle 15 contro il Belluno. Nel Gruppo C folta rappresentativa veronese con il Cerea che apre questo primo battage Sabato 20 alle 15 in casa nel derby contro l’Azzurra di Nogarole Rocca. Le altre squadre sono già un turno avanti ed entreranno in scena il 27 e 28 Gennaio con la seguente calendarizzazione. Attesa per il Poiano che aspetta il vincente del precitato derby, mentre il Raldon attende di conoscere la sua avversaria tra la vincente di Trebaseleghe-Monselice. Zevio invece sa che giocherà in casa Sabato 27 alle 15 contro i trevigiani dell’Altivole; il team della Polisportiva Caselle sarà ospite dei vicentini del Costabissara dove incroceranno le racchette Sabato 27 alle 15.00. Anche il Dossobuono va in trasferta nel vicentino e precisamente a Zuliano dove cercherà il pass per gli ottavi nella giornata di Sabato 27 alle 15. Nel femminile sono 3 le compagini impegnate quelle del gruppo C. Il Pineta 2018 (In foto) sarà in trasferta a Belluno Domenica 21 alle 15; così come le giocatrici dell’Azzurra di Nogarole Rocca nel veneziano con il Santa Maria di Sala. Giocheranno in casa le girls dello Scaligero sempre Domenica 21 alle 15 contro il Castelfranco. Nel misto il Cerea sarà opposto ai bellunesi del Sedico sabato 20 alle ore 15.00.