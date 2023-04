Uscito il calendario regionale della serie C, le veronesi: 4 ai play off e 6 ai play out

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Pubblicato il calendario play off e play out delle squadre veronesi impegnate per la promozione e la retrocessione. Play Off femminili. Domenica 23 Aprile il team rosa dell’At Verona è stato sorteggiato contro il team del Green Garden di Mestre e verrà disputato nel veneziano alle ore 10.00 in Via Asseggiano. La vincente giocherà il 30/4 contro la più forte tra Ct Vicenza e Tc Cerea. Un’ulteriore vittoria proietterà la prima delle quattro nel draw nazionale. Nell’altro blocco possibilità di promozione per le girls del Tc Peschiera che giocherà in casa contro il Tc Padova A. La più brava affronterà la vincente tra Park Tennis Villorba e Canottieri Padova. Play Off maschili. Una sola formazione veronese maschile rimasta in lizza ed è quella dello Sporting Villabella di San Bonifacio che ospiterà l’Eurosporting Treviso. La formazione trevigiana tutta giovanissima, composta da giocatori di seconda categoria, seconda nel suo girone dietro all’inarrivabile Airone. Non scherza nemmeno il Villabella di Marco Freato che non ha ceduto un punto a nessuna delle sue avversarie. Contrariamente al femminile saranno tutte e quattro le vincitrici con un solo turno a misurarsi con le altre squadre vincenti dei play off di altre regioni. PLAY OUT maschile Nel maschile anche qui gara secca, dentro o fuori quella del 23/4. Il Cerea andrà a Mestre mentre il San Giovanni Lupatoto giocherà in casa contro il Ct Vicenza. Play Out femminile. Due posti al sole per otto squadre e due le date come per i play off. In lizza Dossobuono che andrà in trasferta il 23/4 contro i Comunali di Vicenza, la meno brava giocherà il 30/4 contro la perdente Villafranca-Padova B. Le vincenti delle due gare, rimarranno nella serie C 2024. La perdente della gara del 30/4 retrocederà nella D1 2024. L’altro poole vedrà il derby veronese a casa del Real Tennis Castel d’Azzano opposto al Ct Scaligero, la perdente contro la superstite Bassano-Plebiscito che si terrà in data 30/4. Le due vincenti al primo turno rimarranno nella serie C 2024. La perdente della gara del 30/4 retrocederà nella D1 2024. Domani inizia all’At Verona in Viale Col Galliano fino al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Sono 288 finora quelli ammessi e mancano ancora i giocatori dalla 1^ categoria fino ai 2.7 che avranno tempo per matricolarsi fino alle ore 12 del 08/4. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” capitoline, c’è un ricco montepremi di 14.330€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile tappa del Next Gen Marco Girardini e Renzo Melegatti che in 10 giorni dovranno far giocare ben 663 giovani, con 12 tabelloni. Le categorie dai 10 ai 14 anni tra singolo e doppio. Il più affollato l’under 14 con ben 150 ragazzi. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.