A Bussolengo nel long Rodeo tra gli 84 i migliori ci sono Alberto Borsi e Matilde Lorenzi

Non ci sono tornei in atto. Ultime ore per iscriversi a Bovolone per l'Open Larix maschile e femminile, a Zevio altro Long Rodeo. A Castel D'Azzano presso il Real Tennis trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni. Al Garda un terza maschile e femminile