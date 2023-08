A Bussolengo 200 giocatori a confronto: vincono Zanfir dell'At Verona e Zanella del SGL

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al torneo di Bussolengo per giocatori di 3^ categoria erano in 199 i players coordinati da Nicola Oliboni e Mauro Ceriello. Nel maschile spunta dalle retrovie con ben 5 vittorie Niccolò Zanella del San Giovanni Lupatoto che si impone nella finale sul padovano Diego Mandarà. Il patavino titolare del nuovo centro tennistico della Guizza, dopo 3 incontri lottati eliminando anche i più favoriti, da testa di serie n°5, poteva essere l’avversario più ostico. Invece l’ha spuntata il più giovane con il punteggio di 6/2 4/6 6/1. Terzi posti per Nicola Faccioli del Villafranca e per Fabio Ferrari della Polisportiva Caselle. Con 3 vittorie in evidenza l’under 16 del Bardolino Alvise Gino Barry Salter ed il veterano dello Scaligero Davide Tomirotti. Dal draw di 4^ e quattro incontri Andrea Legrenzi del Torricelle. Nel draw femminile al primo posto c’è l’under 16 dell’At Verona Bianca Maria Zanfir con la sorpresa del seeding Paola Bottesi. La veterana del Valpolicella è arrivata in finale dopo ben 3 vittorie e vincendo con sicurezza anche con la tds n°1. Qui si è fatta valere perdendo al terzo set. Bronzi per Gaia Mondin del Ct Vicenza e per l’under 16 della Canottieri Padova Chiara Girardi. Con 3 vittorie in evidenza l’under 14 bergamasca Eleonora Cucchi.

TORNEI IN CORSO - Fino al 14/8 Castelnuovo del Garda 33° Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400€, con 201 tennisti al via e mancano ancora le iscrizioni dei seconda categoria e parte die terza.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 Agosto Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Agosto per i giocatori fino ai 3.5. Allo Scaligero dal 9 al 20 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile, supervisione di Antonio Donato Bnoccardi che accetta le iscrizioni fino ai 3.5 per le ore 12 del 7 Agosto. Al Tc Garda dal 11 al 13 Agosto tornei di soli doppi maschile, femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Agosto. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 Agosto, torneo Open maschile Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle ore 12 del 10 Agosto per i giocatori fino ai 3.4. A Costermano sul Garda dal 12 al 26 Agosto torneo di 4^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 10 Agosto.