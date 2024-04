A Bovolone nel long rodeo Rosso Primavera di 3^ categoria comandano i giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Bovolone concluso il 1° Torneo Rosso Primavera per players di 3^ maschile e femminile con 43 giocatori. Matteo Compri e Nicole Quattrina hanno decretato la vittoria dell’under 16 del Bardolino Alvise Gino Barry Salter. Finale conclusa al terzo set dove Salter è riuscito a disinnescare la mina vagante del torneo, il coetaneo del Gam Nicolò Residori che da 4.1 si è presentato con 5 vittorie all’attivo. Terzi posti per Gianluca Cordioli del San Martino e per Mattia Zanetti altro gioiellino del Gam. Nel draw rosa davanti a tutte c’è l’under 14 dello Scaligero Camilla Iannece. L’ultima a resisterle l’under 16 della Canottieri Mincio Sofia Gozzi arresasi sul filo dei due set. Terze l’under 16 reggiana Eleonora Galeazzi e l’under 18 bresciana Tania Galvani. Tornei in corso: A Castel d’Azzano fino al 21 Aprile presso il Real Tennis Trofeo Autotorino per giovani dai 12 ai 16 anni.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sanguinetto dal 25/4 al 7/5 torneo maschile fino ai 2.6 con 1.000€ di prize money. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Aprile fino ai 2.8. A Castel d’Azzano dal 26/4 al 05 Maggio torneo per giocatori 4^ categoria, maschile e femminile Trofeo Debattisti impianti. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/4. A Bussolengo dal 3 al 5 Maggio long rodeo di 4^ categoria con draw maschile e rosa coordinato da Mauro Ceriello. Iscrizioni entro le ore 12 del 1° Maggio. Sono già oltre 100 gli iscritti…