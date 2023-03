A Bovolone 206 ragazzi nel giovanile provenienti da 4 regioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Bovolone concluso il torneo giovanile con 206 ragazzi dai 10 ai 16 anni diretto da Adriano Bissoli con la supervisione di Nicola Sparviero. Ecco gli esiti. Nel maschile under 10 Giovanni Sartori Comunali di Vicenza e Tommaso Fasoli San Giovanni Lupatoto. Nell’under 12 Pietro Dolcetta-Capuzzo del Bolzano con il trentino Filippo Sartori, terzi posti per Filip Farcas e Riccardo Bonazzi del Villafranca. Nell’under 14 il draw più numeroso con 63 giovani, un torneo nel torneo, dove su tutti è risultato essere il migliore Gabriele Viselli del San Giovanni Lupatoto che in finale ha messo in seconda posizione Luca Johannes Marchi dello Scaligero. Bronzi per Alessandro Ferrari del Sassuolo e per Filippo Fazion del Cerea. Da segnalare l’ottima prova di Alberto Corsini del Sanguinetto che con 5 vittorie è giunto fino al main draw. Nell’under 16 ottima la qualità dei convenuti dove su tutti ha prevalso il ferrarese Giorgio Ruggeri che in finale al terzo set ha consegnato l’argento a Giuseppe Youssef De Marco dell’At Verona. Terze piazze per il modenese del Carpi Gianmarco De Pietri e per Matteo Modenese del San Giovanni Lupatoto. Nel femminile per l’under 10 Teresa Novello del Green Garden di Mestre e Sofia Turcanu del Tc Padova. Nell’under 12 il draw rosa più numeroso, la mantovana del Suzzara Emma Pigozzi è stata la più brava. Assieme a lei la modenese Sofia Anna Ferrari. Terzi posti per la veronese del Gam Chiara Jane Anania e per Angelica Turetchi del Legnago. Nell’under 14 Elisa Sartori veronese del Pineta al terzo set sulla vicentina del Dueville Adele Zordan. Nell’under 16 Angelica Cavasin dello Sporting Life Center di Breda di Piave, seconda la giocatrice bresciana Mara Grossi. Tornei individuali in corso.. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni è già giunto alle finali che si terranno alle 18.30 supervisionate da Alessandro Sganzerla. Saranno Edoardo Sambù e Paolo Boscarini, per il femminile Anastasia Dmitriev con Elena Manzoni. Iscrizioni aperte : All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000 euro. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.