Atp 100 in svolgimento allo Scaligero nei quarti di finale alle 21 ci sarà Napolitano-Goffin

Il Challenger Atp 100 di Verona 3^ Edizione in svolgimento presso Tc Scaligero di Viale Colombo 6 è giunto ai quarti di finale. Toccherà a Stefano Napolitano l’arduo compito di fermare il favorito del seeding David Goffin (111). Vincendo con il giovane austriaco Lukas Neumayer (269) il piemontese (312) si è candidato come prossimo marcatore del belga.

Un Napolitano in versione diesel un po’ come tutti i players visti nella giornata di giovedì: hanno fatto eccezione l’ucraino Sacko (188) che ha archiviato il libanese Hassan (250) con un doppio 6/2 ed il ceco Kopriva (248) che ha sfruttato tutte le sbavature dell’argentino Trungelliti (220) incontro chiuso nel centrale, per 6/2 6/2. Ottima la prova del 21enne bergamasco Samuel Vincent Ruggeri (403) che ha tenuto testa al vincitore della tappa vicentina del mese scorso, l’argentino Francisco Comesana. Nonostante il risultato 6/2 6/4, l’incontro è sempre stato sotto il controllo da parte del sudamericano, l’italiano non ha trovato la giusta continuità. Comesana esperto di questi combattimenti non dava certamente la palla e la velocità nei punti di forza di Ruggeri. L’italiano con i colpi di maglio del dritto e del servizio, era riuscito a far vacillare quella sicurezza ostentata dall’avversario nel corso della metà del primo set e continuata poi anche nel secondo. Ma non è riuscito a compiere la remuntada quando il biancoceleste per un attimo stava già accarezzando la vittoria forte del 5/2, e, sospinto dal numeroso pubblico che voleva vederlo all’opera nel terzo set che, per Ruggeri, rimaneva una chimera. Comunque se il giovane lombardo continua così, ci sono delle ottime possibilità che possa bussare alla soglia dei 200.

Gli altri incontri di singolo della 5^ giornata hanno visto le battaglie tra il gigante ceco Vesely (458) ed il francese Bourgue (313) ed i derby italici d’apertura di giornata tra Passaro (171) e Gaio (213) e Lavagno (237) e Darderi (235). In serata nel gremito centrale lo spettacolo (solo nel primo set) tra Goffin e Tseng chiuso per 7/5 6/0. Emozionanti i derby italiani. Dove il faentino Gaio con Passaro ha fatto vedere la sua classe, prevalendo nel primo set giocato al tie-break. Poi Passaro ha alzato l’asticella e pian piano è riuscito ad imporre il suo gioco pareggiando l’incontro per 6/4 e sullo slancio è riuscito a guadagnarsi il passagio del turno con un 6/2. Quello tra Darderi e Lavagno, nonostante il punteggio 6/4 6/3 in favore dell’italo argentino è andato in scena nel grandstand, ovvero un court dove si respira l’aria dei combattenti. Per fortuna la giornata era iniziata con una temperatura gradevole, che ha consentito per l’appunto dei lunghi scambi tra i giocatori. Queste evoluzioni sono state molto apprezzate dal pubblico che grazie alla vicinanza, si sentiva molto partecipe.

Poi sempre nel grandstand è andata in scena la gara più bella della giornata tra il colosso Vesely ed il francese Bourgue. Vesely avanti per 6/3 con le sue bordate di servizio abbondantemente oltre i 200 kmh, e Bourgue in difesa. Risparmio di energie per il ceco che sentiva l’innalzarsi della temperatura, ed il transalpino pronto a cogliere l’opportunità pareggiando sul 6/1. Terzo set concluso per il francese con un 6/4, dove il dispendio per Vesely era troppo alto e (la tecnica ed il gioco non appariscente) del francese che veniva gratificato.

I quarti di finali di venerdì 28 vedono: Campo Centrale alle 13.00 Darderi-Kopriva, a seguire Sacko-Comesana. Non prima delle 18 Passaro-Bourgue e alle 21 il match clou di giornata Goffin-Napolitano. Nel Grandstand le semifinali dei doppi. Dalle 13 Matuszewski e Zenelay vs Gaio e Pellegrino poi Dutra Da Silva e Hardt vs Burruchaga e Darderi.