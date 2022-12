At Verona: Roberto Della Valle si aggiudica il rodeo al Republic di Jesolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Roberto della Valle dell’At Verona vince al Republic di Jesolo il Rodeo di Natale, la kermesse veneziana aperta ai giocatori di 3^ categoria con una trentina di tennisti. Per il veronese tre gare vinte tutte in due set: l’ultimo a resistergli è stato il giocatore di casa Matteo Zuccon.

Tutto pronto invece in viale Galliano a Verona per il 3° Torneo di Natale Atv-Sanity System. Dal 23 al 31 dicembre si terrà il torneo giovanile dai 10 ai 16 anni diretto da Santiago Nestor Messora con la supervisione di Nicola Righetti. Sono già 160 gli iscritti al torneo che impegnerà a fondo la macchina organizzatrice dell’At verona.

Prossimo torneo in programma sarà a San Giovanni Lupatoto, un doppio maschile e misto Open, dove potranno parteciparvi tutte le categorie al maschile e femminile. La data sarà il 22 gennaio e si svolgerà tutto nel medesimo giorno. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 dello stesso mese.