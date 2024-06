All'At Verona festa grande per le due formazioni che hanno vinto i titoli regionali 55 e 60

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

At Verona domina le finals veterani 2024. Con due formazioni schierate Sabato 8 Giugno presso gli impianti trevigiani dello Sporting Life Center a Vacil di Breda entrambe sono andate sul gradino più alto del podio. Su 14 team veneti due i veronesi approdati nella kermesse finale nella categorie over 55 ed over 60. Un campionato iniziato a metà Marzo con 58 squadre venete e concluso con le finals trevigiane. Il team Over 60 è composto da Franco Bigardi, Stefano Giuseppe Valerio Silenzi, Luca Pigaiani e Roberto Della Valle. L’over 55 con Massimiliano Gatti, Gabriele Imparato, Paolo Merighi e Alessandro Mignola. Sabato 15 All’At Verona il main sponsor Falconeri darà la possibilità di acquistare i capi della collezione Primavera Estate 2024.

TORNEI IN CORSO - Al Garda fino al 16/6 terza categoria maschile e femminile fino ai 3.3 con 120 players. A Caprino Veronese fino al 18 Giugno Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money con 126 giocatori. Al Tennis Pineta 2018 fino al 16/6 il Memorial Angela Ferrari, competizione di 3 maschile e femminile, con prize money di 1.450€ e 97 giocatori a contenderselo. Al Tc Raldon fino al 18 Giugno c’è il 4^ Categoria maschile Trofeo F.lli Compri. A Valeggio sul Mincio fino al 16 Giugno Torneo di 3^ maschile. A San Giovanni Lupatoto fino al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori. Dal 13 al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile con 134 players. A Villa Bartolomea fino al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Giugno.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sommacampagna dal 20 al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/6. A Villafranca dal 20 Giugno al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Iscrizioni entro le 12 del 18/6 fino ai 3.5 gli altri a scaglioni successivi determinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano dal 26 Giugno al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 24 Giugno. A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Giugno. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.