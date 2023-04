Conlusa la Kermesse all'At Verona del BNL Pre-qualificazioni di Roma: vince Ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

All’At Verona in Viale Colonnello Galliano conclusa la kermesse del Bnl maschile. Il trofeo più importante è del patavino Alessandro Ragazzi. Le pre qualificazioni agli internazionali di Roma, tappa regionale che fa qualificare anche i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio. Erano 330 i partecipanti coordinati da Santiago Nessor Messora, Nicola Righetti e con la supervisione di Antonio Donato Boccardi. Questi gli esiti. Nel singolo maschile il 2.2 Alessandro Ragazzi con il risultato 6/4 6/1 mette l’argento addosso al 2.3 Federico Salomone con tessera sassarese. Terzi posti per il neo acquisto del Tc Padova Giuseppe La Vela e per Pietro Romeo Scomparin. Nel main draw si sono distinti con 3 vittorie: il bergamasco Leonardo Malgaroli, il bolzanino Stefano D’Agostino ed il pugliese Giuseppe Corsaro. Il tabellone di doppio è andato a Malgaroli che assieme a Biagio Gramaticopolo con tessera savonese hanno messo in seconda piazza il duo Roberto Miceli e Tommaso Pace con il risultato 4/6 6/3 10/5. Il draw di terza categoria è stato vinto dal veronese Federico Caruso del Ct Scaligero. In finale dopo due combattuti set ha prevalso su Riccardo Opi giocatore veneziano del Green Garden di Mestre. Il singolare di 4^ categoria è del vicentino Samuele Faccin che in finale al terzo set ha superato il veneziano Filippo Lazzari. Quello di doppio riservato ai giocatori di 4^ è stato appannaggio di Luca Carmignoto e Riccardo Vaselli del Tc Padova. Per loro un doppio bagel sui veronesi Filippo Valle e Davide Aurenghi. TORNEI IN CORSO Fino al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili è alle prese con 152 giovani rampanti. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. All’At Pineta dopo la sbornia del giovanile, agli antipodi con la fase finale del circuito veterani. Il 29 e 30 ospiterà le fasi finali del circuito veneto coordinata da Renzo Melegatti. TORNEI AI QUALI ISCRIVERSI Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4. Al Garda dal 12 al 14 Maggio long rodeo di doppi, maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Maggio.