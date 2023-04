All'At Verona il BNL maschile con i quarti di finale spettacolo assicurato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Lunedì all’At Verona in Viale Colonnello Galliano la fase regionale del Bnl maschile è giunya ai quarti di finale, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Erano 330 i partecipanti che si sono susseguiti nei 6 campi messi a disposizione del club veronese. Il ricco montepremi di 14.330€ che premia anche il vincitore della terza categoria, è un appuntamento sempre ghiotto e sono molti i “terzini” che sono ancora in lizza per aggiudicarsi il premio di “consolazione”. Questo il programma odierno. Ore 11 il 2.3 bolzanino Stefano D’Agostino già vincitore di 3 incontri vs il 2.2 Giuseppe La vela recentemente passato al Tc Padova; sempre ore 11.00 doppio maschile Miceli e Pace vs Giovanni e Giovanni. Alle 13 spettacolare l’incontro Pietro Romeo Scomparin vs Fabrizio Ornago. Scomparin che ha militato per il Villafranca oggi passato all’Artel Schio, pronto per l’attività internazionale, sfida un altro veterano internazionale. Alle 14.00 tabellone di terza in chiusura, ma i giocatori che lo stanno calcando ora nelle fasi finali, presto avranno cucite nelle loro giubbe i galloni da seconda categoria e, quindi lo spettacolo c’è anche qui. Riccardo Opi del Green Garden contro l’imperturbabile Davide Montanari del Villafranca. Alle ore 15.00 altro incontro interessante, il ragioniere del rettangolo rosso Tommaso Gabrieli contro un altro player internazionale, Alessandro Ragazzi. Due mancini a confronto. Alle 15.30 sempre per il draw di 3^ Caruso-Sambù. Alle 16.00 torna in pedana Scomparin accompagnato da Schiavetti per giocare il doppio contro la coppia Malgaroli e Gramaticopolo. Alle 17.00 la tds numero uno Marco Speronello dovrà riscattare la finale persa nella giornata di ieri nel Bnl di Pordenone contro Pecci, e giocherà contro Federico Salomone con tessera sassarese. Alle 18.00 per i doppi di 4^ categoria chiusura regionale Aurenghi e Valle vs Vaselli e Carmignoto e per l’individuale Lazzari-Faccin. Fino al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili è alle prese con 152 giovani rampanti. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.