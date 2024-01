Angelica Moratelli, in coppia con la britannica Samantha Murray, entrano nello slam AO

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Dopo aver esordito in maglia azzurra nella Nation Cup, sempre in terra australiana, la giocatrice dell’At Verona pronta ad entrare per la prima volta nel tabellone di uno slam. Diciamo che si è fatta ben bene le ossa con tutti gli incontri di singolo e doppio dell’A1, una bella base di fondo, condita da parecchie apparizioni in Spagna. Tempo di smaltire in una decina di giorni questa sbornia agonistica ed è pronta l’avventura australiana. Senz’altro più appagante sotto l’aspetto agonistico ed anche nel prize money. Sempre seguita dal suo coach Giovanni Zennaro, Angelica Moratelli ha subito iniziato ad acclimatarsi con la maglia azzurra a Sydney. L’abbiamo vista in doppio con Lorenzo Sonego nella United Cup contro Francia e Germania, quest’ultima vincitrice proprio nei giorni scorsi. Poi subito ad allenarsi con la sua compagna di avventure australiane la britannica Samantha Murray e subito debutto vincente nel 125 di Adelaide al terzo set contro le wild card locali Micic-Smith. Il passaggio ai quarti le ha messe di fronte alla coppia vincente delle francesi Garcia-Mladenovic. Ancora allenamenti, e pronte per Melbourne nel main draw svelato proprio in queste ore. Non sono capitate proprio bene. Sono state sorteggiate nella parte alta del tabellone dove allocano le numero uno Statunitensi Pegula-Gauff. Al loro primo turno troveranno le ungheresi Babos-Bondar. In caso di vittoria potrebbero prendersi la rivincita con le francesi Garcia-Mladenovic che nonostante siano opposte alla coppia n°14 mondiale composta dalla statunitense Mattek-Sands e la cinese Wang, stante la fresca vittoria delle transalpine, potrebbe effettivante ripetersi. Entrata in campo quindi prevista non prima di Mercoledì 17, dove si registrerà un altro record.