Le veronesi Angelica Moratelli ed Aurora Zantedeschi in campo nell'Itf 60.000 a Cordenons

Le veronesi Angelica Moratelli dell’At Verona e Aurora Zantedeschi stanno giocando nell’International Tennis federation Itf da 60.000 a Cordenons. Ha passato un turno Zantedeschi (wta 538 ITF 35) contro l’ungherese Timea Babos (Wta 198) giocatrice dal pedigree di alto rango (ex n°25 Wta). Poi con l’inglese Appleton ha subito un doppio 6/4. Anche Angelica Moratelli (462 Wta) nel singolo non è andata avanti. E’ stata stoppata al primo turno contro la tds numero due l’ungherese Reka Luca Jani n°172 (Wta) foto creditsTony Ros. Ma nei doppi le veronesi sono ancora in corsa. In particolare Aurora Zantedeschi ha già raggiunto i quarti. In coppia con la croata Silvia Nijiric hanno già eliminato la rumena Ghioroaie e la slovena Radisic e sono abbinate nelle semifinali contro la francese Adrianjafitrimo e l’olandese Stevens. Attesa anche per la coppia Moratelli-Rosatello teste di serie n°1 (106 Wta) che entreranno in campo alle 17 di Martedì. Coppia data per favorita in quanto nel circuito Wta ha centrato la finale di un 250. Incroceranno le racchette contro quelle della slovacca Kuzmova e la ceca Struplova.