All'associazione Tennis Verona concluso il torneo Sanity System con 81 giovani

All’Associazione Tennis Verona concluso il torneo giovanile Sanity System con 81 giovani in gara dai 10 ai 16 anni. Ha diretto la competizione Giulia Meruzzi con la supevisione di Nicola Righetti. Questi gli esiti.

Nell’under 10 maschile Cristian Rata del Real Tennis con Biagio Pennacchietti dell’Adria; nell’under 12 Pietro Dolcetta-Capuzzo del Bolzano con Riccardo Bonazzi del Villafranca. Nell’under 14 il draw più partecipato il 3.3 mantovano Alberto Mattei in due set sul 3.4 Filippo Fazion del Cerea, terzi posti per Giovanni Sergio Ottinetti veronese dello Scaligero e per Davide Venturini del Villafranca. L’under 16 è del modenese Riccardo Vecchi al terzo set con il giocatore di casa Giuseppe Youssef De Marco. Nei draws rosa, per l’under 10 Elena Gabriela Brinzan dell’Argentario di Trento con Teresa Novello del green Garden di Mestre. Per l’under 12 Margherita Beozzo del Cerea con Benedetta Tosoni dello Scaligero; l’under 14 derby veronese in favore di Vittoria Cazzador dell’Atv con Ilaria Maria Silenzi dello Scaligero. L’under 16 ha visto l’affermazione della vicentina dell’Arzignano Elisa Valente su Linda Giordano del Villafranca.

TORNEI IN CORSO - Fino al 10 Settembre a Villafranca circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Sono 93 i giovani coordinati da Renzo Melegatti. Fino al 16/9 Al Tc Garda torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini. A Castel D’Azzano dal 7 al 17 Settembre Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero e 146 giocatori. A Bussolengo dal 8 al 10 Settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Sono 59 i giovani iscritti coordinati da Nicola Oliboni e Stefania Degani.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/9. A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre. A Illasi dal 15 al 26/9 torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le 12 del 13/9. A Malcesine dal 15 al 24/9 a Malcesine memorial Silvio Benamati competizione di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/9. A Bussolengo dal 22 al 24/9 long rodeo maschile e femminile per players di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/9.