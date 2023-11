A1 Femminile: At Verona cade a Palermo. A2 maschile, Scaligero si rialza e riparte di slancio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La Falconeri At Verona rimedia un poker con la capolista Palermo. Mai subito un risultato così netto. La pausa di campionato non ha certo giovato alle giocatrici del Verona. Nemmeno Angelica Moratelli è riuscita a fare la solita performance salvatrice. La Greca Grammatikopoulou anche lei fuori in due set, nei quali salva la prestazione solo nella prima frazione. Raggi che non riesce ad andare al terzo come l’andata beccando un doppio 6/4. Moratelli e Raggi che, non portando a casa il punto, consentono alle torinesi del Beinasco vincenti a Roma, di essere loro al secondo posto. Ma non tutto è perduto anzi. Il calendario è favorevole. L’ultima di regular season Domenica 19 mette a confronto proprio le prime due della classe, mentre la Falconeri sarà impegnata a Roma con il fanalino Parioli. La classifica: Ct Palermo p.11; Beinasco (To) e Falconeri At Verona p. 6; Parioli p.2. Prime due alle finals tricolori a Torino presso il Circolo della Stampa il 9 e 10 Dicembre, ultime due ai play out che si terranno 26 Novembre e 3 Dicembre. In A2 Maschile lo Scaligero dopo la vittoria di Ravenna in stile Fenice, trova altre tre punti preziosi in casa e si trova in zona salvezza. Play out sicuri e l’ultima di regular season potrebbe regalare agli scaligeri la salvezza certa e anche qualche rammarico. L’ultima gara in casa contro i leccesi del Mario Stasi, produce il seguente tabellino. Iliev (L) b. Seghetti (V) 6/3 7/6; Bellotti (V) b. Virgili (L) 6/0 6/3; Ofner (V) b. Barton (L) 4/6 6/1 6/1; Caruso (V) b. Leccisi (L) 6/1 6/0; Bellotti e Ofner b. Leccisi e Virgili 6/2 6/3; Barton e Coccioli b. Seghetti e Veronese 7/6 6/1. Risultati del Girone 1: Battisti-Torre del Greco 6-0; Scaligero-Mario Stasi Lecce 4-2; Zavaglia Ravenna-Bologna 4-2. Classifica: Ata Battisti Trento p.15; Circolo della Stampa Torino p.11; Ct Scaligero Verona p.6; Torre del Greco p.5; Ct Bologna e Lecce Mario Stasi p.4; Zavaglia Ferrara p.3. 7^ ed ultima Giornata Domenica 19 Novembre ore 10.00: Stampa-Battisti, Scaligero-Torre del Greco e Mario Stasi Lecce-Zavaglia Ravenna. Ultima del girone scende direttamente in B1, quinta e sesta disputeranno i play out salvezza. Terze e quarte classificate disputeranno l’A2 2024. Prime due play off per l’A1.