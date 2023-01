A San Giovanni Lupatoto tennisti di casa protagonisti nel Doppio Open maschile e misto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Concluso a San Giovanni Lupatoto il torneo Fit Open di doppio maschile e misto. Sotto la direzione di Alessandro Caloi e la supervisione di Marco Buratto, 30 coppie hanno animato il club di Via XXIV Maggio.

Su 38 sfidanti del maschile, vince la coppia di casa Marco Modenese e Giovanni Ronzio che in finale in due set hanno messo in seconda posizione Davide Bigardi e Pietro Zuliani del Sanguinetto. Terzi posti per Matteo Negrini e Gianluca Cordioli del San Martino Buon Albergo e per i bresciani Simone Ravazzolo e Rodrigo Longhi del Torbole Casaglia.

Nel misto, il più partecipato con 19 coppie al via, su tutte il patavino Carlo Alberto Soave e la giocatrice di casa Giulia Sophy Stefan. Seconda piazza per i giocatori Samira Peverato e Federico Piccolboni del club organizzatore.

A Garda, fino al 28 gennaio in via Turisendo dei Turisendi, torneo di 3a categoria maschile e femminile. Sono 155 i tennisti in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Roberto Cossa. Per gli ottavi di finale, nel maschile, questi gli abbinamenti: Boscarini-Rabbi, Zanola-Ciangherotti, Marangon vs Dolcetta-Capuzzo, Sambù-Albiero, Picchioni-Petravalli, Vantini-Modenese, Guiducci-Montanari e Portioli-Veronese. Nel femminile mancano ancora gare degli ottavi Manfrin-Modena, Dal Cero-Ranieri, Deanesi-Iannece, Sitar-Carretti e Modena Vellini. Già ai quarti la favorita del seeding Zanfir, Cassini e Zivelonghi: giovedì 26 quarti, venerdì 27 semifinali e sabato ore 13.30 le finali.

All’At Verona Rodeo Open lungo: dal 3 al 5 Febbraio il Trofeo Caffè Pellini, maschile e femminile. Santiago Nestor Messora accetta le iscrizioni per draw azzurro da 48 e rosa con 14 tenniste, entro le ore 12 del mercoledì 1 febbraio.

Il 5 febbraio, sempre a San Giovanni Lupatoto, tappa del Road to Rome di doppio Circuito Veneto, Fitpra maschile fino ai 4.1: per info chiamare Lucia al 328-1890084.

Dopo l’ottima esperienza torna a San Giovanni Lupatoto il torneo di doppio Open, questa volta soltanto maschile e femminile. Si svolgerà in due giorni per le date del 11 e 12 febbraio e le iscrizioni saranno accettate entro le ore 12 del 09/2. Limitato fino ai giocatori 2.4.