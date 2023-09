A Cerea concluso il torneo di 4 maschile femminile e di doppi maschile e misto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Cerea concluso il torneo di 4^ con singolari e doppi. Erano 89 i giocatori ai nastri di partenza coordinati da Simonetta Boscaro. Nel maschile vince una partita maratona Mattia Cerri del Bergantino con il giocatore di casa Stefano Rossignoli. Terzi posti per Fabio De Mas del Torricelle e per il ferrarese Pierfrancesco Toscano. In evidenza con 3 vittorie Francesco Rozzi rodigino del Melara e gli under 18 di casa Francesco Ottaviani e Christian De Berti. Nel femminile tutta di casa Cerea, vince Alice Ferlin che in due set mette in seconda posizione Margherita Beozzo. Nel doppio maschile Lonardi e Mancini in due veloci set sul duo Stopazzolo e Scarrone. Nel misto Emiliano Lupi e Alice Ferlin in due set sulla coppia Franchini formata da Anna e Marco.

TORNEI IN CORSO - Fino al 16/9 Al Tc Garda torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini. Fino al 17 Settembre a Castel D’Azzano Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero e 146 giocatori. A Bussolengo dal 8 al 10 Settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Sono 59 i giovani iscritti coordinati da Nicola Oliboni e Stefania Degani. A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili con 116 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre. A Illasi dal 15 al 26/9 torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le 12 del 13/9. A Malcesine dal 15 al 24/9 a Malcesine memorial Silvio Benamati competizione di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/9. A Bussolengo dal 22 al 24/9 long rodeo maschile e femminile per players di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/9.