Tennistavolo, tre atleti della Fondazione Bentegodi ai campionati italiani giovanili

Il risultato degli atleti bentegodini nelle qualificazioni regionali per i campionati italiani giovanili di tennistavolo in programma a Terni va oltre la aspettative.

Valentina Perchinenna non incontra rivali nella qualificazione per la gara Under 21 femminile ed andrà a fare parte delle magnifiche undici che si contenderanno il titolo. La soddisfazione è grandissima così come è arduo il compito che attende la portacolori bianconera che si troverà a dover competere con tutte le migliori atlete italiane.

Se per Perchinenna la qualificazione era prevedibile in virtù dei notevoli progressi tecnici degli ultimi tempi, così non si può dire per Gregorio Tezza e soprattutto per Fabian Gorgan solamente da poco entrati a fare parte del team bentegodino. Per loro, rispettavamente nelle gare Under 13 e Under 11, è già motivo di orgoglio partecipare all’evento ternano, al cospetto con i migliori atleti italiani delle rispettive categorie, ed ottima occasione per accumulare ulteriore esperienza in vista del prosieguo della loro carriera sportiva.

Questi risultati confermano ancora una volta il valore e la competenza della proposta tecnica che la sezione tennistavolo della Fondazione Bentegodi guidata da Stefano de Pantz e dall’head coach Sebastiano Galeotti riesce a dimostrare in ambito regionale e nazionale.