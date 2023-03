Allo Scaligero nel Rodeo di 3^ comanda Carlotta Bonomini seconda la vicentina Gasparini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Allo Scaligero di Via Cristoforo Colombo a Verona nel weekend Rodeo di 3^ categoria con 24 tenniste. Andrea Bonomini ed Antonio Donato Boccardi hanno coordinato le giocatrici di questa kermesse con formula rodeo. Carlotta Bonomini non ha deluso le aspettative. Da favorita del torneo grazie al suo ranking con tre vittorie ha chiuso il sipario, mettendosi alle sue spalle Monica Gasparini dei Comunali di Vicenza. Match messo in discussione soltanto nel primo set dove per poco la berica non riusciva a spuntarla. Poi la giocatrice di casa allungava e chiudeva l’incontro lasciando un paio di giochi. Terze piazze per il gioiellino di casa l’under 12 Camilla Iannece e per l’under 16 dell’At Verona Bianca Maria Zanfir. Un award per Rosemary Barraco, giocatrice che da 4.2 ha conquistato l’accesso al tabellone principale vincendo un incontro di terza, totalizzando 3 vittorie. Tornei in Corso: Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni con la supervisione di Alessandro Sganzerla e... 170 giocatori. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 196 i giovani agli ordini di Adriano Bissoli con supervisione di Nicola Sparviero. Tornei in programma: Allo Sporting Club di Verona in Via Corsini il 25 e 26 Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Sergio Pigozzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile.