Grande successo per il 3° Sanity System all'At Verona con 172 iscritti

In viale Col Galliano a Verona si è concluso il 3° Torneo di Natale Atv-Sanity System, una competizione giovanile dai 10 ai 16 anni diretta da Santiago Nestor Messora con la supervisione di Nicola Righetti.

Erano 172 gli iscritti alla kermesse che si è conclusa come da programma il 31 Dicembre. Questi gli esiti.

Nell’under 9 si sono classificati per il draw dei più grandicelli i mantovani Matteo Sanfelici e Lorenzo Emanuel Burato. Nell’under 10 Pietro Trettene, veronese del Real Tennis, con Filippo Borio del Bardolino.

Nell’under 12 il tabellone dove c’erano più iscritti, tra i 36 spicca Filippo Fazion del Cerea che ha messo al secondo posto il mantovano Alberto Mattei, distintosi con 4 vittorie. Terzi posti per Raffaele Faccioli del Villafranca e Giovanni Miglietta del Tc Mantova.

Nell’under 14 il giocatore di casa Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic sul pari classifica 3.3 Andrea Modenese che assieme ai terzi posti di Matteo Modenese e Gabriele Viselli fanno della pattuglia del San Giovanni Lupatoto un gruppetto davvero terribile. Per fine stagione sono chiamati a confermarsi al top della categoria.

Nell’under 16 comanda il mantovano della Canottieri Ludovico Ariotti. Alle sue spalle il ferrarese Giulio Malaguti e terzi posti per il duo Modenese del San Giovanni Lupatoto.

Nel settore rosa, la giocatrice mantovana Giorgia Antal Iakab e la patavina del Maserà Gioia Falasco. Nell’under 12 Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto con la bolzanina Camilla Iannece. Bronzi per Anna Ramponi del Villafranca e per Emma Pigozzi del Suzzara.

Nell’under 14 la bolzanina Camilla Iannece è salita sul gradino più alto del podio, secondo posto per Emma Repetto del San Giovanni Lupatoto. In evidenza Anna Campedelli dello Scaligero con 3 vittorie.

Nell’under 16 Adele Montagnini del San Giovanni Lupatoto in due set su Federica Manara del Castelnuovo.

A Garda dal 13 al 28 Gennaio, in Via Turisendo dei Turisendi, torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 gennaio. A Dossobuono presso l’Olimpica dal 13 al 15 Gennaio, prima tappa veronese del circuito invernale Tpra veneto di doppio, maschile, femminile e misto. Informazioni ed iscrizioni 320-9305166 Morgan entro le ore 12 del 12 gennaio. A San Giovanni Lupatoto, torneo Fit Open di doppio maschile e misto, dove potranno parteciparvi tutte le categorie al maschile e femminile. La data sarà il 22 gennaio e si svolgerà tutto nel medesimo giorno. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 gennaio.