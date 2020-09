Nbv sconfitta all'esordio in Coppa Italia, l'Allianz Milano vince 3-0

Ieri, 13 settembre, è iniziata la stagione della Nbv Verona con la prima giornata del Girone A degli ottavi di finale di Coppa Italia. E l'esordio non è stato vincente per i veronesi, sconfitti 3-0 in casa della Allianz Milano.

Il primo sestetto ufficiale messo in campo da coach Stoytchev in questa stagione è composto da Asparuhov, Spirito, Boyer, Caneschi, Aguenier e Kaziyski, più il libero Bonami. Un sestetto che inizia bene la partita grazie a capitan Kaziyski e dal 5-8 cerca di mantenere intatto il vantaggio. Milano resta indietro, ma un colpo dopo l'altro erode le sicurezze degli avversari, che cominciano a commettere qualche errore di troppo. La svolta nel primo set avviene dal 17-17, quando il muro meneghino prende le misure agli attaccanti veronesi. L'Allianz sorpassa l'Nbv e vince 25-21.

Nel secondo parziale, sono i locali a partire meglio (11-7), mentre Verona rincorre con Boyer. Kaziyski fatica a passare e le battute insidiose di Aguenier non bastano per recuperare. Milano si porta sul 20-13 e nel finale chiude in bellezza con Ishikawa. Risultato finale del set: 25-17.

Il terzo è il parziale dall'inizio più equilibrato. Il punteggio è rimasto in bilico fino al 12-11, poi Milano si prende un buon vantaggio e gli errori in battuta non permettono a Verona di recuperare. Come il secondo set, anche il terzo si chiude 25-17.

«Il primo set siamo partiti bene, facendo tutte le cose giuste, fino al 16esimo punto, poi ci siamo incastrati su una rotazione e abbiamo commesso due errori determinanti - ha commentato Stoytchev - Da lì Milano ha sfruttato al meglio le opportunità e ha cambiato marcia, così sono riusciti a svoltare il set e a metterci sotto. Dal secondo parziale la partita è stata obiettivamente monodirezionale. In attacco loro sono stati nettamente superiori e non ci hanno concesso nessuno spazio. Siamo stati troppo prevedibili. Dopo sei mesi di stop sicuramente ripartire non è facile, ma non vuole essere una scusa perché siamo tutti sulla stessa barca».

La prossima gara ufficiale della Nbv sarà domenica prossima, 20 settembre, alle 18 all'Agsm Forum. Nella seconda giornata del girone di Coppa Italia, Verona affronterà Monza.



(Un attacco di Boyer contro Milano)

IL TABELLINO

Allianz Milano - Nbv Verona 3-0

Allianz Milano: Staforini (L), Basic 0, Kozamernik 10, Daldello ne, Sbertoli 1, Maar 14, Patry 10, Meschiari ne, Piano 7 (C), Mosca ne, Ishikawa 11, Pesaresi (L). All. Piazza.

Nbv Verona: Kaziyski 5 (C), Magalini ne, Caneschi 3, Peslac 0, Aguenier 5, Asparuhov 9, Boyer 13, Spirito 2, Jaeschke ne, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Arbitri: Venturi, Goitre.