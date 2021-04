La Nbv abbatte Milano, Final Four per il quinto posto in Superlega a un passo

Al Centro Pavesi, i gialloblù hanno vinto per 3-0 contro l'Allianz, rimanendo in corsa per raggiungere la fase finale dei playoff per la Challenge Cup

Finora, la vittoria più bella della Nbv Verona nei playoff per il quinto posto di Superlega, posto che apre le porte della prossima edizione di Challenge Cup. Ieri, 15 aprile, al Centro Pavesi di Milano, i gialloblù hanno battuto l'Allianz per 3-0. E con questi tre punti rimangono ancora in corsa per la Final Four che garantisce l'accesso alla competizione europea.

Subito promettente l'inizio di gara di Verona che si ritaglia un vantaggio di 4 punti, rovinato a metà set da un calo che ha permesso a Milano di pareggiare sul 15-15. La Nbv non si abbatte e ritorna in vantaggio e dal 18-21 travolge gli avversari fino al 19-25.

Nel secondo set, il dominio dei veronesi si fa più evidente. Sul 3-9, i gialloblù ammortizzano la reazione avversaria e allungano sul 10-16. Milano non trova soluzioni alternative agli attacchi di Ishikawa che da solo non può ribaltare il match. Sul 13-21, sono già partiti i titoli di coda del parziale concluso sul 17-25.

Il terzo set è un monologo scaligero. Sull'1-8, il finale è già scritto, mancano solo i dettagli. Milano non riesce in nessun modo a riavvicinarsi. Dal 4-16 si gioca per proforma e sul 6-21 si attende solo il termine della gara che arriva sul 10-25.

ALLIANZ MILANO - NBV VERONA 0-3

ALLIANZ MILANO: Staforini (L) ne, Basic 0, Kozamernik 2, Daldello 0, Sbertoli 3, Maar 4, Weber 0, Patry 5, Meschiari ne, Piano 6, Mosca 2, Ishikawa 8, Urnaut 6, Pesaresi (L). All. Piazza

NBV VERONA: Kaziyski (C) ne, Magalini 4, Caneschi ne, Peslac ne, Aguenier 10, Asparuhov 9, Zingel 6, Jensen 26, Spirito 1, Zanotti ne, Donati (L) ne, Bonami (L). All. Stoytchev.

ARBITRI: Canessa, Boris.