Alice Balugani è la nuova campionessa italiana di karate under 21

La veronese Alice Balugani, del Karate Benaco – DAM Karate Do Lazise, è la nuova campionessa italiana under 21 di kumite, dopo aver trionfato ai campionati di Ostia della scorsa settimana.

Grande impresa della veronese che nella finale della categoria +68 kg ha addirittura sconfitto la campionessa italiana seniores in carica, Aurora Crivelli della Jissen Dojo di Abbiategrasso. Nei turni preliminari Alice ha vinto tutti e tre i combattimenti disputati: da cardiopalma il secondo contro la laziale Veronica Fracassi finito 4-3, mostrando sul tatami un ottimo karate, dinamico, preciso ed efficace. Le sue tecniche di braccia e di gamba hanno sempre dato la sensazione di poter andare a segno vanificando le difese avversarie ed infatti, ad eccezione del primo turno terminato 1-0, un match di rodaggio, nei successivi tanti sono i punti messi a segno dalla veronese, che ha saputo ben coniugare il suo fisico longilineo con le sue qualità tecniche ed agonistiche.

In finale contro la campionessa italiana senior l'incontro è stato molto equilibrato. Le atlete si sono a lungo studiate, poi è stata proprio la Balugani a passare in vantaggio con un perfetto gyaku tsuki al viso (pugno controllato), tecnica che si rivelerà decisiva in quanto con l'incontro terminato 1-1 da regolamento la vittoria va a chi ha messo a segno il primo punto.