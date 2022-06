Tutto pronto a Verona per la granfondo internazionale Alé La Merckx nel fine settimana

Alle ore 8 di questa domenica 5 giugno parte, dalla centrale piazza Bra in Verona, la 15esima edizione della granfondo ciclistica internazionale Ale? La Merckx. L’arrivo e? previsto sempre a Verona, sulla celebre salita delle Torricelle. Allo start sara? presente anche il famoso corridore Sonny Colbrelli (team Bahrain Victorious) insieme al compagno di squadra Edoardo Zambanini, oltre ad altre celebrita? del ciclismo come l’ex-campione del mondo Mario Cipollini, Matteo Badilatti e Valter Attila del team Groupama FDJ, Davide Gabburo ed Enrico Zanoncello del team Bardiani-CSF, Matteo Sobrero del team BikeExchange. Ci saranno anche gli ex-ciclisti Adriano Malori e Raffaele (Lello) Ferrara oltre al cantante Paolo Belli.

I professionisti che corrono la granfondo non avranno chip, non saranno cronometrati e quindi non verranno inseriti nelle classifiche finali. Dedicata al “cannibale” Eddy Merckx e al celebre brand veronese di abbigliamento ciclistico Ale?, la granfondo internazionale Ale? La Merckx e? una della piu? scenografiche del panorama europeo. Sono gia? 1.800 gli iscritti alla manifestazione, provenienti da tutta Europa. Le iscrizioni online chiudono oggi a mezzanotte, ma sabato 4 giugno sara? comunque possibile iscriversi fisicamente all’evento, presso la zona Expo in Piazzale Maestri del Commercio, fino alle ore 19. Il ritiro dei pacchi gara e? fissato per sabato 4 giugno dalle 10.30 alle 19 e domenica 5 giugno dalle 6 alle 7 del mattino presso la zona Expo.

Due i percorsi ciclistici tra cui i ciclisti potranno scegliere: la granfondo di 129 km con un dislivello di 2.600 metri e la mediofondo di 82 km con un dislivello di 1.450 metri. L’arrivo del primo corridore del percorso medio e? previsto alle Torricelle intorno alle ore 10.15, mentre l’arrivo del primo corridore del lungo e? previsto alle ore 11.40 circa. Gli ultimi corridori, con l’auto di fine corsa, saranno all’arrivo verso le 14.10. Le premiazioni dei vincitori della granfondo avverranno nel loggiato del Palazzo Granguardia, a partire dalle ore 15 circa. Per il dettaglio dei percorsi dei due circuiti si rimanda al sito della granfondo: www.alelamerckx.com.

Tutte le iniziative collaterali

Il villaggio Expo sara? aperto gia? da sabato mattina 4 giugno, posizionato come d’abitudine in Piazzale Maestri del Commercio. Sabato mattina 4 giugno, alle ore 9.30 prendera? il via la pedalata non competitiva Romeo e Giulietta, con partenza e arrivo da piazzale Maestri del Commercio (Via Pallone). Si snodera? per complessivi 31 km, solo sul territorio del comune di Verona, con sosta panoramica al Santuario Madonna di Lourdes. La pedalata e? gratuita ed aperta a tutti.

Nel primo pomeriggio di sabato 4 giugno, alle ore 15, prendera? il via sul Lungadige Capuleti la gara federata FCI, "Sprint – Giovanissimi Ale?" dedicata ai bimbi e ragazzini dalla categoria G1 alla G6. Si snoda su un percorso in linea lungo circa 200 m, dove i giovanissimi si sfideranno in batteria allo sprint. Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria, sia femminile sia maschile e la societa? con miglior punteggio. Iscrizioni limitate a 150 posti.

Per chi accompagna i granfondisti ma non corre la Ale? La Merckx, l’organizzazione ha pensato per domenica 5 giugno ad un tour guidato della citta? di Verona. Partenza alle 8.30 dal palazzo Granguardia, durata 2 ore. Il tour si effettuera? a piedi ed e? gratuito. Per ulteriori informazioni consultare il sito della granfondo. Infine, grazie al Comune di Verona, tutti gli iscritti alla granfondo e i ragazzi della Sprint Giovanissimi Ale? con accompagnatore, potranno visitare i principali monumenti veronesi come l’Arena, la tomba di Giulietta o il Museo degli Affreschi, alla tariffa agevolata di 1 euro. E? necessario presentare prova della regolamentare iscrizione all’evento.

