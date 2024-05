Agsm Aim e Team BMX Verona, partnership triennale con sguardo sui campionati europei

È stata presentata giovedì, nel corso della conferenza stampa inaugurale dei Campionati Europei di BMX 2024, la partnership triennale tra il gruppo Agsm Aim e il Team BMX Verona.

Agsm Aim darà il proprio nome all’impianto di via Sogare, fiore all’occhiello nel panorama nazionale e internazionale di BMX che si chiamerà Agsm Aim BMX Olympic Arena. Il Gruppo sosterrà inoltre le attività del Team BMX, confermando il suo forte impegno verso le comunità locali e lo sviluppo sportivo.

La UEC (Unione Europea di Ciclismo) ha individuato nella Città di Verona, e in particolare nell’Agsm Aim BMX Olympic Arena, il luogo ideale per ospitare gli oltre 2000 atleti e atlete provenienti da tutta Europa. I Campionati, che si svolgeranno dal 31 maggio al 2 giugno, saranno anche l’ultima occasione per gli atleti per ottenere la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.