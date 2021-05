Aglietti è il nuovo tecnico della Reggina. Per il Chievo si pensa ad Alvini

Il club amaranto ha ufficializzato l'arrivo dell'ormai ex allenatore gialloblù. Al suo posto potrebbe arrivare il mister di Fucecchio, reduce dalla biennale esperienza con la Reggiana

«Da oggi inizia una nuova, entusiasmante, avventura condivisa. Accogliamo mister Aglietti. Il tecnico si lega al club sino al 30 giugno 2023. Buon lavoro mister!». Oggi, 31 maggio, con questo annuncio, la Reggina ha ufficializzato l'arrivo del tecnico Alfredo Aglietti, che quindi non sarà più l'allenatore del Chievo Verona.

Aglietti prende il posto di Marco Baroni sulla panchina del club amaranto, mentre Baroni si è accasato a Lecce, dove guiderà la squadra salentina a partire dalla prossima stagione.

Non è stata invece ancora ufficializzata la nuova guida tecnica del Chievo Verona, anche se il nome di Massimiliano Alvini sembra essere quello più gettonato. Nelle ultime due stagioni, Alvini ha allenato la Reggiana, riportandola in Serie B ma fallendo l'obiettivo salvezza nel campionato che si è appena concluso. Alvini potrebbe quindi continuare ad allenare nel torneo cadetto, accettando l'offerta clivense. Un'offerta che però è anche una grande sfida per il tecnico di Fucecchio, il quale potrebbe avere a disposizione un Chievo Verona ridimensionato rispetto a quello delle ultime stagioni.