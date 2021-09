L'anno scorso il Covid e la piena, quest'anno la siccità. Adigemarathon rinviata al 2022

Il comitato organizzatore ha comunicato l'annullamento della 17esima edizione dell'Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa, kayak, rafting che si doveva svolgere domenica 17 ottobre lungo l'Adige.

La società veronese Canoa Club Pescantina, presieduta da Vladi Panato, e quella trentina Canoa Club Borghetto d'Avio di Albino Borghetti hanno spiegato che il motivo dell'annullamento è legato alla siccità che sta coinvolgendo il fiume. «Fino allo scorso anno, i dirigenti delle società idroelettriche con cui da sempre abbiamo ottimi rapporti garantivano un afflusso di acqua che permetteva lo svolgimento dell'Adigemarathon», ha dichiarato Panato. Quest'anno, le ditte non hanno potuto dare certezze al comitato organizzatore ed alle centinaia di partecipanti. «L'acqua erogata è un elemento imprescindibile per la riuscita della manifestazione - ha continuato Panato - Purtroppo ci è stato comunicato che, a causa di un aumento di richiesta di energia elettrica, le società non sarebbero riuscite a garantire, con certezza, stante il periodo di siccità, una portata di acqua consona a garantire in sicurezza la navigabilità del percorso di gara. Pertanto, considerato anche che le previsioni non prevedono pioggia nei prossimi giorni, abbiamo deciso di annullare la maratona».

Il prossimo passo sarà l'organizzazione dell'Adigemarathon 2022. «In questo senso auspichiamo la creazione di un tavolo tecnico, a nostro giudizio essenziale, con le società idroelettriche di riferimento, rappresentati delle istituzioni regionali, provinciali e comunali per individuare le modalità organizzative ideali per garantire lo svolgimento della maratona sul fiume Adige», ha concluso il presidente del Canoa Club di Pescantina.

Gli organizzatori vogliono proseguire per non deludere gli affezionati partecipanti, provenienti anche dall'estero, ma anche le migliaia di spettatori, grandi e piccini, che osservano canoe e gommoni dalla sponde del fiume Adige, alla partenza di Borghetto di Avio ed all'arrivo di Pescantina. Senza contare altri aspetti: la lotteria benefica organizzata, annualmente, dai Lions Bussolengo Pescantina Sona ed il rilevante indotto prodotto per gli operatori economici.