Perugia rimonta ancora e Rana Verona va sotto 2-0 nei quarti play off

Neppure il secondo round dei quarti di finale play off scudetto ha sorriso alla Rana Verona, con la Sir Susa Vim Perugia che si è imposta al Pala Agsm Aim, nella serata di domenica, con il medesimo risultato ottenuto pochi giorni prima in terra umbra. Dopo una partenza in fotocopia a quella di mercoledì, che ha visto gli scaligeri sfruttare bene i loro fondamentali migliori, la formazione bianconera ha ribaltato il risultato e portato la serie sul 2-0. Buona la prova al centro di Grozdanov, autore di 3 muri vincenti sui 7 punti complessivi. Ora la squadra di Coach Stoytchev ha un solo risultato a disposizione nel terzo appuntamento per riaprire i giochi: fischio d’inizio fissato per domenica 17 marzo alle ore 18 al PalaBarton.

La cronaca

Nello schieramento iniziale, Coach Stoytchev si è affidato alle mani di Spirito al palleggio, con Amin a completare la diagonale, mentre in banda erano presenti Keita e capitan Mozic. Al centro spazio a Zingel e Grozdanov, con D’Amico nel ruolo di libero.

L’incontro ha preso il via con il primo tempo di Russo, a cui ha risposto subito Mozic da seconda linea. I ritmi si sono alzati sin dalle battute iniziali, con Zingel e ancora il capitano sloveno bravi a concretizzare gli inviti di Spirito (4-4). Il numero 1 si è imposto anche a muro e mandato i suoi avanti di due (7-5). Con un tocco a sorpresa Spirito ha incrementato il vantaggio, mantenuto da Keita, che ha scelto il lungolinea (10-7). Anche Grozdanov ci ha messo la firma, stoppando poi Ben Tara con un monster block perfetto (14-10). Plotnytskyi ha affinato la mira al servizio e accorciato, poi è stato ancora il centrale bulgaro a chiudere un’azione prolungata (15-12). Serie di batti e ribatti da una parte all’altra del campo, prima dell’ace del +5 (19-14) di Keita, che ha fermanto anche il tentativo di recupero perugino con la pipe del 20-16. Il numero 9 ci ha preso gusto e si è ripetuto per il 22-17. Plotnytskyi ha ridato speranza agli ospiti con un altro colpo dai nove metri (23-20), ma Keita ha messo il sigillo sul parziale.

Grozdanov ha aperto le danze nel secondo set, seguito da Amin, bravo a trovare il pertugio (2-1). Semeniuk ha sparato forte da posto quattro e mandato i suoi sopra nel punteggio. Keita è stato ancora incisivo da seconda linea e ha rimesso Verona in carreggiata, prima del tocco d’astuzia di Giannelli per il 4-6. Gli scaligeri hanno agganciato gli avversari e la partita è tornato a giocarsi punto a punto, con Keita che ha firmato il sorpasso a muro. Grande chiamata di Stoytchev per palla a terra che ha tenuto sopra i suoi (9-8). Perugia ha invertito il trend, ma l’ace di Amin è valso il controsorpasso (11-10). Gli umbri hanno spinto in battuta e si sono regalati una free ball in attacco, con Semeniuk che ha spedito i suoi sull’11-13. Perugia ha tentato la fuga, interrotta dal pallonetto nei tre metri di Mozic (13-16). Rana Verona è rimasta in scia con i colpi sfoderati da Mozic e Keita, ma il muro di Ben Tara ha mandato i Block Devils sul 17-21. Grozdanov ha murato il tunisino e annullato il primo set point (21-24), ma Semeniuk ha poi pareggiato i conti.

Al rientro in campo, gli ospiti si sono portati sullo 0-2 grazie al muro di Semeniuk e all’attacco di Russo, con Mozic che ha aperto per i suoi. I ragazzi di Lorenzetti hanno preso ritmo e con due colpi di Plotnytskyi sono volati sul 2-6. Il martello ucraino ha infilato una buona serie in battuta e messo in difficoltà la ricezione veronese, con Semeniuk che ha incrociato due volte di fila nei tre metri per il 4-12. Il coach di casa ha rimescolato un po’ le carte e Verona ha tentato la riscossa, riducendo il gap con il potente diagonale di Amin (8-14). Un muro a tre ben organizzato ha bloccato la pipe di Keita e ridato un vantaggio importante ai perugini (9-16). Amin ha cercato di ridare slancio agli scaligeri, ma la Sir ha tenuto le distanze. Mozic ha suonato la carica e dopo il diagonale stretto ha trovato continuità al servizio (14-20). Il mani-out di Ben Tara ha regalato sette set ball agli ospiti, che hanno ribaltato il risultato con l’errore in attacco di Cortesia (16-25).

Perugia ha sbloccato il quarto parziale, Verona ha ricucito, ma Ben Tara ha baciato la riga laterale al termine di un lungo scambio (1-3). In avvio, Perugia ha tenuto le redini della partita e con l’ace di Semeniuk, seguito dal diagonale di Ben Tara, è volata sul 3-7. Cortesia è andato a segno e ridato fiducia ai suoi, dai nove metri Russo ha ristabilito le distanze e gli ospiti sono scappati (4-10). Mosca è andato con il primo tempo. Dopo un punto contestato per un presunto tocco a muro, Mozic e Keita hanno sparato forte e Verona è rinsavita, prima del primo tempo di Russo dell’8-13. Perugia ha mantenuto un discreto margine di vantaggio, ma Amin ha accorciato piegando le mani dei difensori avversari (11-15). Semeniuk è andato di pipe e riallungato nel punteggio, poi Ben Tara ha sfoderato un grande muro per il 13-22. Mosca si è fatto sentire, Cortesia ha timbrato un monster block, ma Ben Tara ha punito con un mani-out e chiuso i giochi sul 15-25.

Il tabellino

Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia 1-3

(25-21; 21-25; 16-25; 15-25)

Rana Verona: Spirito 1, Amin 12, Mozic 11, Keita 11, Grozdanov 7, Zingel 3, D’Amico (L), Jovovic, Sani, Dzavoronok, Cortesia 1, Mosca 3, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev.

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 8, Ben Tara 17, Semeniuk 20, Plotnytskyi 12, Flavio 11, Russo 6, Colaci (L), Ropret, Herrera, Leon, Held, Solè, Candellaro, Toscani (L). Allenatore: Lorenzetti.

Arbitri: Goitre (1°), Carcione (2°), Sessolo (3°).

Addetto Video Check: Spiazzi.

Durata set: 30’; 31’; 28’; 31’; totale: 2h00’.

Attacco: Rana Verona 38%; Sir Susa Vim Perugia 58%.

Muri: Rana Verona 7; Sir Susa Vim Perugia 14.

Ace: Rana Verona 2; Sir Susa Vim Perugia 4