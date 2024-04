Rana Verona cede in finale e la Lube si prende il posto in Europa

Rana Verona ha concluso con onore la sua stagione, ma senza riuscire a strappare il pass europeo. Nella finale dei play off 5° posto di sabato sera, è stata la Cucine Lube Civitanova ad avere al meglio davanti ai quasi 3500 del Pala Agsm Aim, aggiudicandosi così l’accesso alla Challenge Cup. Una partita combattuta, dove la formazione ospite è riuscita a incidere maggiormente nei momenti chiave, ma dove gli scaligeri hanno battagliato fino all’ultimo pallone caduto a terra. Se il premio MVP è andato al biancorosso Yant, sono tre i giocatori veronesi ad essere andati in doppia cifra, con Keita e Amin che hanno chiuso rispettivamente con 19 e 18 punti. Buon rendimento, invece, di Cortesia al centro, capace di timbrare 9 volte il cartellino. È terminata, dunque, l’avventura 2023/2024 dei ragazzi di Coach Stoytchev, capaci di far emozionare una città intera.

La cronaca

Nel sestetto di partenza, coach Stoytchev si è affidato alle mani di Spirito in cabina di regia, con Amin a completare la diagonale, mentre in banda c’era nuovamente Keita a fare coppia con Dzavoronok. Al centro spazio a Cortesia e Grozdanov, con D’Amico nel ruolo di libero.

Il match si è aperto con l’errore in battuta di Lagumdzija, a cui ha risposto subito Bottolo, prima di un lungo scambio che ha sorriso agli ospiti per l’1-2. A provare il primo allungo è stata la Lube con l’ace di De Cecco, ma Amin ha risposto con la stessa arma, prima di esplodere la sua potenza da posto due (6-6). Cortesia ha mantenuto la parità con un ottimo primo tempo, Grozdanov ha poi messo la freccia con il muro su Chinenyeze (8-7). Palla morbida di Amin, poi Keita è andato di prima intenzione su una ricezione imprecisa degli avversari e mandato i suoi sull’12-9. Spirito ha sorpreso la difesa marchigiana con un tocco di seconda che ha tenuto i tre punti di vantaggio. Il distacco si è incrementato quando Amin ha salvato un pallone incredibile, Keita ha servito Dzavoronok, che in precario equilibrio ha trovato l’angolino per il 18-14. Il muro di De Cecco ha permesso di accorciare le distanze, ma Amin le ha poi ristabilite (21-18). Gli ospiti sono tornati a ridosso, ma il mani-out di Dzavoronok è valso il set point (24-22), con il servizio out di Lagumdzija che ha sancito la fine del parziale.

Keita ha dato il via alle danze nella seconda frazione, seguito dal muro di Grozdanov. Civitanova è poi rinsavita e con l’ace timbrato da Bottolo ha tentato di prendere il largo, con il muro vincente di Anzani che ha incrementato il distacco (6-10). Anche Yant ha trovato il punto diretto dai nove metri, poi Amin ha scosso i suoi con un ottimo diagonale che si è insaccato dentro i tre metri per il 10-14. Chinenyeze ha alzato la voce a muro e permesso ai cucinieri di allungare ulteriormente (11-16). Spirito si è affidato all’estro di Amin per rilanciare gli scaligeri, ma il vantaggio costruito dai biancorossi era consistente e l’attacco di Yant ha aumentato il gap (15-20). Il cubano è stato incisivo anche in battuta e ha chiuso virtualmente il parziale. Dzavoronok ha tenuto a galla Verona con un colpo preciso, ma Bottolo ha apposto la propria firma e riportato la partita in parità.

Subito un botta e risposta di alto livello in avvio di terzo set, con Keita che ha spiccato il volo. Il martello con il numero 9 ha replicato anche successivamente con altre due palle incrociate che non hanno lasciato scampo alla difesa ospite. D’Amico ha tenuto in piedi un pallone scomodo con il petto, che il solito Keita ha trasformato in oro per il 7-5. La Lube ha invertito il trend, è passata avanti e con il muro timbrato da Lagumdzija ha allungato di due (7-9). Dzavoronok ha infiammato il pubblico con un ace d’autore che ha ridato la parità. Il tentativo di fuga da parte dei marchigiani è stato presto interrotto da Amin e compagni, che con il monster block di Spirito hanno recuperato terreno. D’Amico ha compiutp ancora una volta i miracoli in difesa e Dzavoronok lo ha seguito, trovando il varco giusto per il 14-14. Si è giocato punto a punto, con Keita a segno da seconda linea. Né una né l’altra sono riuscite a prendere il largo in una sfida di sorpassi e controsorpassi. Thelle è entrato e ha infilato l’ace, Grozdanov ha tenuto i suoi a meno uno (22-23). Verona ha annullato due set point, poi Yant è stato assistito dalla fortuna al servizio e con il tocco del nastro ha mandato la Lube sul 2 a 1.

Amin ha incrociato al meglio all’inizio del quarto set, poi Chinenyeze e Cortesia hanno dato vita a una mini contesa a centro rete (3-3). Dopo che la Lube ha guadagnato due lunghezze di vantaggio, Dzavoronok ha bucato le mani del muro, trovando il pertugio che ha ridato linfa a Verona. Bottolo ha insaccato, Keita ha fatto lo stesso con una pipe al termine di un’azione prolungata e il punteggio non si è schiodato dalla parità (8-8). La palla non è caduta neanche qualche istante più tardi, ma ci ha pensato Keita a stoppare gli avversari con un monster block che ha alzato i decibel del palazzo. Cortesia è stato altrettanto invadente per l’11-9. Civitanova ha ritrovato il pari, poi è stato ancora il centrale trevigiano a spingere al centro, ma tre muri di fila dei cucinieri hanno dato fiducia agli ospiti (14-16). Lagumdzija è andata di diagonale per il 15-18. Keita ha sparato forte e rilanciato gli scaligeri (17-19), poi Yant ha allungato. Verona non si è arresa e con l’ace di Cortesia ha ridotto il gap (22-23), ma Yant ha chiuso i conti e mandato la Lube in Europa.

Il tabellino

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova 1-3

(25-23; 18-25; 24-26; 22-25)

Rana Verona: Spirito 2, Amin 18, Keita 19, Dzavoronok 12, Cortesia 9, Grozdanov 3, D’Amico (L), Jovovic, Sani, Mozic, Mosca 1, Zingel, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 3, Lagumdzija 21, Yant 24, Bottolo 13, Anzani 9, Chinenyeze 10, Balaso (L), Thelle 1, Zaytsev, Motzo, Larizza, Bisotto (L). Allenatore: Giannini.

Arbitri: Simbari (1°), Carcione (2°), Giglio (3°).

Addetto Video Check: Cristoforetti.

Durata set: 28’; 26’; 36’; 36’; totale: 2h06’.

Attacco: Rana Verona 47%; Cucine Lube Civitanova 54%.

Muri: Rana Verona 5; Cucine Lube Civitanova 13.

Ace: Rana Verona 5; Cucine Lube Civitanova 9.