Informazioni pubblicate ed iscrizioni aperte: il Rally Due Valli si prepara al via

Aperte le iscrizioni al 41° Rally Due Valli, 18° Rally Due Valli Historic e 10° Due Valli Classic. Le manifestazioni organizzate dall’Automobile Club di Verona in collaborazione con ACI Verona Sport si svolgeranno il 21-22 aprile tornando nell’identica data in cui si svolse l’edizione del 1973.

Sono online da mercoledì sul sito rallyduevalli.it tutte le informazioni della gara quindi cartine del percorso, tabelle distanze e tempi e programma per ciascuna delle gare. Come annunciato lo scorso 16 marzo nel corso della presentazione ufficiale, il 41° Rally Due Valli sarà l’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Asfalto e della Coppa Rally di 3^ Zona e si dipanerà su 10 prove speciali. Venerdì 21 andrà in scena la prova inaugurale a Grezzana, la "Busoni Up Rent", mentre sabato si concentrerà la gara vera con tre prove da ripetere per tre volte: “Moruri Banca Valsabbina”, “Maremigo Aleph” e “Ca’ del Diaolo Tomasi”. Diverso il programma per il rally storico e la regolarità a media che disputeranno solo 6 prove speciali al sabato ovvero i primi due giri sugli stessi tratti.

Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 12 aprile e dovranno essere perfezionate sul portale acisport.it nell’Area Riservata compilando poi il modulo integrativo disponibile sul sito ufficiale. La possibilità di richiedere accrediti stampa sarà invece attiva fino al 17 aprile. Le verifiche sportive si svolgeranno al Palaexpo di Veronafiere, mentre le tecniche saranno al parco assistenza allestito al Parcheggio Re Teodorico sempre in zona fiera, novità di questa edizione.

Altra bella news il fatto che lo shakedown e la prima prova speciale saranno sullo stesso tratto di strada a Grezzana, in località Busoni. Tutte le manifestazioni arriveranno in Piazza Bra me tardo pomeriggio di sabato 22 aprile. I primi a salire in pedana saranno i concorrenti del 18° Rally Due Valli Historic e quindi del 10° Due Valli Classic mentre gli equipaggi del 41° Rally Due Valli moderno arriveranno dalle 20:25. Il moderno transiterà da Piazza Bra anche in apertura e sempre davanti a Palazzo Barbieri all’ombra dell’Arena di Verona come non accadeva da diverse edizioni.