European Orienteering Championships mercoledì a Verona: attesi atleti da 39 paesi

Dall’1 all’8 ottobre il movimento sportivo orientistico internazionale troverà in Veneto il suo campo di gara per lo svolgimento dell’European Orienteering Championships 2023, i Campionati Europei Sprint di corsa orientamento, validi come finali di Coppa del Mondo, che, per la prima volta in Italia, vedranno correre con mappa e bussola 2 mila partecipanti in rappresentanza di 39 Paesi.

A Verona l’appuntamento internazionale è fissato nella giornata di mercoledì 4 ottobre.

La città scaligera sarà capofila accogliendo la gara individuale su distanza Sprint: i turni di qualificazione - ore 8.30/12 - si svolgeranno nei quartieri di Borgo Venezia e Borgo S. Croce sul territorio della Circoscrizione 6a, mentre la finale - ore 14/16.45 - in centro storico con partenza e arrivo in piazza Bra.

Per consentire la realizzazione dell’evento, nei quartieri di Borgo Venezia e di Borgo S. Croce dalle 8.30 alle 12.30 e il centro storico dalle 14 alle 17.30, saranno interdetti alla circolazione del traffico veicolare.

Perimetro di gara Borgo Venezia e Borgo S. Croce: divieto di transito in via Guido D’Arezzo, via Scarlati, tratto compreso tra via G. D’Arezzo e via Tosca; via Tosca, ponte progno Valpantena, via Maria Callas, via San Felice Extra, via Cimarosa, via Montorio e via Guido D’Arezzo.

La manifestazione non prevede un unico percorso per gli atleti partecipanti in quanto ognuno, dotato solo di bussola e mappa può decidere di giungere all'arrivo nel minor tempo possibile decidendo un percorso nell'ambito di un perimetro prestabilito non delimitato da transenne.

Mappe e aree di gara sul sito del Comune di Verona

Europei Sprint e Coppa del Mondo

In campo scenderanno oltre 350 atleti élite in rappresentanza di 36 team nazionali per conquistare i titoli continentali e di Coppa del Mondo su distanza Sprint, Sprint Relay e Sprint Knock-Out (circa 4 km in linea d’aria con 20 punti di controllo, con un tempo di percorrenza medio del vincitore di 15 minuti).

Al termine dell’appuntamento veronese, al Foro Boario di Soave il 6 ottobre andrà in scena l’adrenalinica Sprint Relay - ore 14.30/16.30 - al Castello Scaligero per decretare i mixed team più forti composti da uomini e donne.

Per la Sprint Knock-Out l’8 ottobre, infine, dopo le qualifiche agli impianti sportivi di Creazzo - ore 8.30/12 -, i migliori si contenderanno il titolo a Vicenza - ore 12/16 - con finish line in Piazza Matteotti, volgendo lo sguardo ai palladiani Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati.

La manifestazione, sotto l’egida della IOF-International Orienteering Federatione della FISO-Federazione Italiana Sport Orientamento, vanta i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute, Consiglio Regionale del Veneto, Provincia di Verona e Vicenza, Comuni di Verona, Soave e Vicenza, insieme ai charity partner Centri Giovanili Don Mazzi e Fondazione Città della Speranza.

Da Malcesine a Vicenza

La tappa extra-race di apertura degli EOC, European Orienteering Championships 2023, gli Europei Sprint di corsa orientamento, per la prima volta in Italia, validi come finali di Coppa del Mondo, si è svolta domenica a Malcesine. I Campionati Europei e, al tempo stesso, dell’EOC Tour, coinvolgeranno appassionati e neofiti della disciplina nelle località di Malcesine (1 ottobre), Torri del Benaco (2 ottobre), Lazise (3 ottobre), Verona (4 ottobre), Prada – Monte Baldo (5 ottobre), Soave (6 ottobre), Alonte (7 ottobre), Vicenza (8 ottobre). Per quanto riguarda Malcesine, la gara ha avuto luogo nel centro storico.

Extra race significa che la tappa è acquistabile separatamente e non in modalità pacchetto come quelle inserite nella colonna 5 Days EOC Tour, in programma dal 2 al 6 ottobre. Iscrizioni online su www.eoc2023.it nella sezione EOC TOUR e il giorno stesso della gara.