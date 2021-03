Tezenis in campo contro Orzinuovi dopo aver trovato la sesta vittoria di fila

Domani pomeriggio, 24 marzo, alle 18, la Tezenis Verona recupererà il secondo turno di campionato, ospitando all'Agsm Forum l'Agribertocchi Orzinuovi. I gialloblù arriveranno a questo match senza Giorgio Calvi. Il giocatore ha infatti rescisso in modo consensuale il contratto che lo legava alla Scaligera Basket, che lo ha ringraziato e gli ha augurato un in bocca al lupo per il suo futuro. Ma alla partita di domani, i veronesi arriveranno anche con sei vittorie consecutive alle spalle. Sabato scorso, la Tezenis ha avuto la meglio sulla 2B Control al PalaConad di Trapani.

LA PARTITA TRA VERONA E TRAPANI

Meglio gli attacchi, nel primo quarto; meglio le difese nel secondo. La 2B Control ha avuto un inizio migliore e in tre minuti si è costruita un vantaggio di 8 punti (14-6). La Tezenis ha rincorso per tutto il tempo, riavvicinandosi sul 27-24, ma concedendo ancora troppo in prossimità della prima sirena. Dopo 10 minuti, il punteggio era 34-25, ma nel secondo quarto i gialloblù hanno blindato il canestro, lasciando agli avversari solo 5 punti. Verona, invece, ne ha segnati 16, andando così al riposo lungo in vantaggio 39-41.

Nel terzo quarto, il match è stato in equilibrio per cinque minuti. Dal 49-48 è partito il break della Tezenis, cinica nel punire tutti gli errori degli avversari. Trapani è ritornata a segnare sul 49-60 ed in pratica non è più rientrata in partita. Il terzo parziale si è chiuso sul 55-63 e nell'ultimo quarto Verona ha legittimato la vittoria toccando il massimo vantaggio sul 57-75 (+18) e chiudendo la gara sul 69-81.

IL TABELLINO

2B Control Trapani - Tezenis Verona 69-81

2B Control Trapani: Lamarshall Corbett 23 (3/4, 5/11), Shonn Miller 14 (7/14, 0/2), Andrea Renzi 13 (0/3, 4/6), Marco Mollura 9 (3/5, 1/2), Matteo Palermo 6 (2/5, 0/1), Curtis Chinonso Nwohuocha 4 (1/3, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/1), Salvatore Basciano 0 (0/1, 0/0), Bogdan Milojevic 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adeola 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Francesco Candussi 20 (7/9, 2/2), Giovanni Tomassini 18 (1/2, 5/7), Giovanni Pini 9 (4/6, 0/1), Guido Rosselli 9 (1/1, 1/1), Phil Greene IV 8 (1/6, 2/5), Bobby Ray Jones 8 (2/6, 0/2), Giga Janelidze 5 (1/1, 1/2), Giovanni Severini 2 (1/2, 0/2), Lorenzo Caroti 2 (1/2, 0/2), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0).