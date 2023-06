Un evento imperdibile per gli amanti del Prosciutto di San Daniele

Un vero e proprio patrimonio per un territorio, ma anche per tutto il mondo. Stiamo parlando del Prosciutto di San Daniele, che è anche protagonista di una kermesse culturale - giunta alla 37sima edizione - in grado di coinvolgere persone da diverse parti del mondo.

Una festa per tutti

Dal 1985, infatti, la manifestazione Aria di Festa celebra il Prosciutto di San Daniele e consolida in maniera sempre più stretta il legame con il suo territorio di origine. Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere, dove le eccellenze regionali incontrano la cultura, la musica e il vivere bene, in un contesto di festa che a ogni edizione attrae da ogni regione d’Italia e dall’estero turisti, food lover e appassionati gastronomi.

L’edizione di quest’anno torna nella sua veste usuale, dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia. L’appuntamento con questa manifestazione è previsto dal 30 giugno al 3 luglio 2023.

Le visite guidate ai prosciuttifici

Immancabili anche quest’anno le visite ai prosciuttifici, il vero cuore della manifestazione. Tra le 31 aziende aderenti al Consorzio sono diverse quelle che, in occasione di Aria di Festa, apriranno le porte dei propri stabilimenti per permettere ai visitatori di scoprire i luoghi e i processi di produzione del Prosciutto di San Daniele. Le formule proposte saranno varie: aziende aperte per visite guidate, aziende con visite guidate e degustazioni o menù dedicati al San Daniele DOP e aziende con visite guidate, degustazioni e attività di intrattenimento.

In questo modo, il visitatore avrà possibilità di conoscere ancor più da vicino come nasce il Prosciutto di San Daniele e di comunicare direttamente con i mastri prosciuttai.

Laboratori, talk e masterclass

Nel programma di Aria di Festa sono previsti anche laboratori, per conoscere e degustare il Prosciutto di San Daniele in abbinamento ai vini bianchi regionali e alle birre, e masterclass dedicate a lezioni di taglio e all’analisi sensoriale della DOP friulana.

Ai partecipanti sarà offerta la possibilità, anche grazie al contributo di tecnici, docenti ed esperti, di assaporare, scoprire e approfondire i numerosi aspetti che ruotano attorno al mondo del San Daniele.

Arricchiscono il programma i talk tematici. Si tratterà di incontri, strutturati come un viaggio nel mondo del Prosciutto di San Daniele, attraverso sei specifiche parole chiave: terra, lavoro, emozioni, ambiente, ricette e storia.

Gli incontri coinvolgeranno illustri ospiti e personaggi che porteranno il proprio contributo per costruire una narrazione coinvolgente e incontrare il pubblico della manifestazione.

Degustazioni e musica

Ovviamente, anche quest’anno, le strade e il centro storico di San Daniele del Friuli si popoleranno di stand enogastronomici, curati dagli esercenti sandanielesi, in cui sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele in abbinamento a formaggi, frutta e panificati. Un percorso enogastronomico in cui il prosciutto sarà il protagonista di vari menù e pietanze: dai panini alle focacce fino ai tagliolini alla San Daniele.

A fornire una cornice suggestiva sarà il giardino di Villa Serravallo, dove verrà organizzato un picnic durante il quale si potranno gustare le prelibatezze del territorio. Sarà possibile acquistare l'apposito cestino, contenente tutto l'occorrente per godersi a pieno la giornata: dalle coperte e i cuscini fino al cibo. Il menu prevede una porzione di Prosciutto di San Daniele, frico friabile, formaggio Montasio, pane o grissini, insalata di pasta, strucchi, acqua e caffé Nespresso.

Ma non è tutto. Gli appassionati di vino potranno degustare le etichette locali assieme alle birre e al San Daniele DOP nella terrazza San Daniele, uno spazio con un'incantevole vista panoramica sulle colline friulane.

Il programma di Aria di Festa incontrerà la tappa finale di Folkest, festival dedicato agli artisti emergenti nel campo della world music, che concluderà il proprio percorso nella città in cui è nato, a San Daniele del Friuli. Le atmosfere sonore di questo genere incontreranno le bellezze enogastronomiche del territorio, sottolineate dalle meraviglie storico-artistiche della città.

“Dopo una pausa forzata per la pandemia, Aria di Festa torna alla data originaria di fine giugno. Il format 2023 prevede il coinvolgimento di nuovi partner in grado di supportarci nella costruzione di un palinsesto ricco e completo. L'implementazione dell'intrattenimento avverrà con sei talk organizzati con Il Gusto, dopo la collaborazione iniziata lo scorso anno a Bologna in occasione dell'evento C’è più gusto. Durante Aria di Festa saranno affrontati temi e argomenti legati al Prosciutto di San Daniele, con chiavi di lettura e prospettive alternative. Sul fronte musicale ci siamo trovati in perfetta sintonia con Folkest, il festival musicale della musica emergente di qualità”, ha dichiarato il direttore del Consorzio Mario Emilio Cichetti.

Come prenotarsi online

Le prenotazioni sono disponibili all’interno del sito dedicato alla manifestazione.

Il presidente del Consorzio Giuseppe Villani ha precisato che “per gli educational, le visite guidate in prosciuttificio e laboratori organizzati per Aria di Festa abbiamo offerto la possibilità, attraverso il sito dedicato, di prenotarsi con largo anticipo. Abbiamo messo quindi a disposizione 1000 posti e in meno di 48 ore oltre il 40% di questi erano già stato allocato. Il Consorzio sta lavorando per implementare le attività e dare quindi la possibilità di partecipare al maggior numero di persone possibile”.