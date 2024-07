Quando un ristorante regala un’esperienza che va oltre il gusto

Siamo nel cuore di Verona, la città scelta da Shakespeare per la celebre opera Romeo e Giulietta, con il centro storico edificato in un'ansa del fiume Adige, e il meraviglioso anfiteatro romano, icona conosciuta in tutto il mondo.

È in questo suggestivo contesto che sorge un ristorante storico, punto di riferimento per turisti e cittadini, che oltre ad offrire ai propri clienti un’ottima cucina, regala ad ognuno di loro un’esperienza unica nel suo genere: posizionato a pochi metri dall’Arena, questo locale affonda le sue radici nella tradizione e nella continua ricerca di prodotti di prima qualità, racchiudendo al suo interno cultura, storia e territorio.

Stiamo parlando di Emanuel Café, della sua pasta fatta in casa, della sua pizza, dei suoi piatti tradizionali e classici della cucina italiana, ma soprattutto del ritorno alle origini con la riapertura della gelateria artigianale.

Valori e tradizioni entrano in cucina

Orgoglioso portatore del marchio “Ristorante Tipico di Verona”, Emanuel Café porta avanti da sempre un forte legame con la tradizione veronese, aggiungendo un tocco contemporaneo e mantenendo la costante ricerca e selezione di materie prime di alta qualità.

Il menu propone ricette tradizionali e classiche della cucina italiana, piatti preparati con prodotti rispettosi dei territori e delle identità locali, recuperando la cultura e il valore della stagionalità degli ingredienti: dai piselli di Colognola ai Colli, agli asparagi di Verona, al radicchio di Verona, ai tartufi della Lessinia, al sedano di Verona, da zucche, fragole, lamponi, meloni, alle pesche.

La promozione di una profonda cultura della cucina si assapora in ogni piatto, a partire dalla pasta fatta in casa, preparata con una farina biologica di grano duro "Senatore Cappelli". Tra i primi proposti, le fettuccine, i ravioli, i bigoli, i maccheroncini, gli gnocchi e le lasagne al forno. Ricette di terra e di mare tra i secondi, pizze a lunga lievitazione, lavorate a mano con farine biologiche e lievito madre del vicino Antico Mulino Rosso, una ricercata selezione di vini e, per concludere, una lunga lista di deliziosi dessert.

Dalla colazione alla cena, il ristorante Emanuel Café pensa a ogni momento della giornata per ogni suo cliente, regalando un assaggio di cultura, ottima cucina e un’atmosfera unica grazie ai tavolini posizionati di fronte all’Arena.

Un ritorno alle origini con il gelato artigianale

Il legame del ristorante con la tradizione e la storia del locale stesso, ha permesso la tanto attesa riapertura della storica gelateria. Forse non tutti sanno che Emanuel Café nasce originariamente come gelateria, ed è riuscito nel tempo a creare intorno a sé una cerchia fedelissima di clienti.

A grande richiesta dei clienti affezionati, si potrà nuovamente gustare un ottimo gelato artigianale, con lo stesso stile e la stessa dedizione per i prodotti di qualità.

Per poter scoprire questa perla nel cuore di Verona è possibile consultare il sito internet www.emanuelcafeverona.com.