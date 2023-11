Un’azienda leader nel settore delle costruzioni cerca nuove figure professionali

Nuovi materiali, elettronica e sostenibilità. Tre capisaldi che hanno da sempre fatto la differenza in questa azienda di costruzioni e infrastrutture. E che, considerando la continua richiesta di personale, si è rivelata vincente.

A Castiglione delle Stiviere (MN) e a Senago sono ufficialmente aperte le candidature per lavorare in qualità di Montatore meccanico, Saldatore, Operatore macchine utensili (CNC), Verniciatore, Imbastitore, Elettricista e Collaudatore in una realtà dinamica e sicuramente innovativa.

Un’azienda storica nel settore delle costruzioni

Stiamo parlando di CIFA SPA, azienda che produce innovazione nel settore delle costruzioni, nata nel 1928 e che da sempre ha mantenuto uno sguardo ingegnoso e proiettato al futuro, grazie alla visione di un grande imprenditore e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

La storia di CIFA nasce con la famiglia Ausenda e attraversa varie epoche fino a quando, nel 2008, viene acquisita dal gruppo industriale cinese Zoomlion Heavy Industry. Un’operazione che ha concesso nuova linfa all’azienda, permettendole di investire sul prodotto e sulla ricerca anche in un periodo di flessione del mercato edile.

Quella di CIFA è una storia fatta di ricerca, tenacia e passione, che ha permesso, nel corso degli anni di diventare riferimento innovativo a livello internazionale nel campo delle tecnologie per il calcestruzzo, facendo segnare una serie di veri e propri primati tecnologici, tenendo sempre al centro le esigenze operative del cliente.

Lavorare per CIFA

Far parte della squadra di CIFA significa far parte di quel processo di innovazione legato alla tecnologia e a un metodo di lavoro sempre improntato al cambiamento.

Per questo motivo, l’azienda decide di tutelare tutti i suoi lavoratori a 360 gradi, offrendo loro numerosi vantaggi: Formazione tecnica con attività concrete in produzione, Opportunità di crescita professionale, Lavoro in Team affiancato dai colleghi più esperti, Worklife Balance e Flessibilità.

CIFA: come candidarsi

Per mandare il CV è possibile inviare una mail al seguente indirizzo selezionecastiglione@cifa.com per lo stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN), indicando nell'oggetto il ruolo per il quale ci si sta candidando: Montatore meccanico, Saldatore, Operatore macchine utensili (CNC), Imbastitore, Elettricista o Collaudatore.