Nel veronese un’innovativa customer experience rinsalda la fiducia tra cittadini e farmacisti

Domanda da un milione di dollari: cosa cercate quando mettete piede in una farmacia?

Ebbene, la risposta non è così scontata quanto si potrebbe pensare. In molti, infatti, risponderebbero al volo, dicendo semplicemente “medicine”. E come dar loro torto! Eppure, a ben vedere e riflettendoci un attimo di più, ciò che si cerca entrando nella farmacia di quartiere, spesso, è tutt’altro: cerchiamo comprensione, conforto, consiglio, una faccia amica, o vogliamo semplicemente scambiare quattro chiacchiere con il farmacista che conosciamo da una vita.

Insomma, ciò che vogliamo dalla farmacia di fiducia è quell’attenzione in più che ci fa star bene. E un farmacista è effettivamente in grado di farci star bene in tanti modi diversi: ci fa star bene un consiglio, ci fa star bene essere ascoltati, ci fa star ben essere capiti, ci fa star bene la risposta giusta al momento giusto, ci fa star bene chi è attento proprio a quello di cui abbiamo bisogno noi.

Tutte frasi che compongono, non a caso, il Manifesto de Lafarmaciapunto, un innovativo format ideato da Hippocrates Holding, il principale Gruppo italiano di farmacie indipendenti, che è arrivato, in pochissimi anni, a contare oltre 220 farmacie aderenti, concentrate nel Centro e nel Nord Italia nelle regioni di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

Il Manifesto dello Star Bene: tre elementi innovativi per le farmacie del futuro

La filosofia che sta dietro al Manifesto è molto chiara e si articola su tre semplici concetti:

• Una nuova customer experience: la farmacia diventa un luogo in cui recarsi volentieri per vivere appieno il piacere di una nuova esperienza. Ad accogliere i clienti una playlist dedicata in ogni ambiente per allietare l’udito, un’impronta visiva molto forte, sia all’interno che all’esterno dei punti vendita, e un ambiente in cui si respira una fragranza appositamente creata e ispirata all’essenza di Lafarmaciapunto. Ed ecco allora che, al centro del nuovo format prendono posto la cura e l’accoglienza di clienti e pazienti, con una continua stimolazione dei sensi, in grado di coinvolgere e appagare, grazie a una customer experience unica, in grado mettere a proprio agio le persone e farle sentire speciali.

• Un diverso approccio all’utente: entrando in una farmacia aderente al nuovo format, noterete, poi, l’eliminazione di ogni barriera tra farmacista e cliente, con i caratteristici banconi aperti. Da questi il professionista può rapidamente uscire per andare incontro all’utente, accogliendolo e guidandolo verso il reparto d’interesse, garantendo anche un maggior grado di riservatezza. L’interazione con il cliente, derivata dalla conversazione con questo e dall’ascolto delle sue esigenze, diventa così centrale nell’offerta.

• Un’ampia gamma di servizi aggiuntivi: la semplice offerta da banco di medicinali è storia vecchia, perché Lafarmaciapunto offre anche una serie di servizi utili e sempre apprezzati dall’utenza: servizio infermieristico, ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco, test per intolleranze alimentari, test audiometrico, test del microbioma, test antigenici e sierologici, test per verifica dell’intolleranza al lattosio e della celiachia, oltre all’organizzazione di giornate dedicate alla nutrizione per tutti coloro che sono interessati a un percorso di wellness in vista della prova costume.

Un format sempre più apprezzato: ad Arbizzano si rinnova Lafarmacia.Fappani

Questa nuova filosofia, negli ultimi due anni, da quando cioè è stata proposta per la prima volta, ha trovato un grande apprezzamento nei cittadini, tanto che il format Lafarmaciapunto si sta sempre più espandendo presso altre farmacie indipendenti che decidono di aderirvi, rinnovando spazi e approcci al cliente.

Una scelta, questa, che è stata compiuta anche dall’ormai ex Farmacia Fappani di Arbizzano, nel veronese. Oggi, infatti, è diventata ufficialmente Lafarmacia.Fappani, prima tra i presidi della zona ad abbracciare questo innovativo concept.

E allora, non resta che chiudere con un ulteriore estratto del Manifesto de Lafarmaciapunto, perché da oggi Lafarmacia.Fappani penserà “Alla nostra salute, sì, ma anche a come ci sentiamo, come pensiamo, come viviamo. Non solo una medicina, non solo una ricetta. Perché la salute è un bene prezioso, un gesto quotidiano di cura e benessere: questo è il punto che fa la differenza.”

Insomma, con Lafarmaciapunto, l’antico legame fiduciario tra farmacisti e comunità territoriale, che si è ormai in parte perso, non è invece mai stato tanto solido.

E ricordate: stare bene è un piacere sempre. Per tutti.