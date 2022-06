Vino, buon cibo e le bellezze del Lago di Garda

Un’esperienza è tale se la si costruisce. Il giusto colore della natura, l’abbinamento impeccabile, lo stato d’animo irripetibile. Un mix di sensazioni, emozioni e dettagli che trovano una legittimità solo nel “qui e ora”.

L’entroterra del Lago di Garda può solamente sottolineare tutto questo. Le morbide linee della zona collinare del Veronese unite all’immenso specchio d’acqua del lago sanno far innamorare e stupire il visitatore giunto a trascorrervi qualche ora lontano dalla frenesia della città.

Una tenuta vista Lago di Garda

Qui è possibile recarsi da Masi Tenuta Canova, un’eccellenza nel settore vitivinicolo. La Tenuta, situata in Via Delaini 1, in Località Sacro Cuor a Lazise, ospita, oltre agli estesi vigneti e all’uliveto a conduzione biologica, il tradizionale fruttaio, dove le uve appassiscono prima della pigiatura. Ma all’interno di Tenuta Canova è possibile visitare anche la cantina, dove affina lo storico Campofiorin, nato nel 1964, internazionalmente riconosciuto “vino di taglia e complessità stupende”.

Masi Tenuta Canova apre le proprie porte a tutti coloro che amano il buon vino e la buona tavola, sia nel Wine Shop, in cui è disponibile l’intera selezione dei vini Masi, che nel Wine Bar, dove la degustazione può essere accompagnata ai piatti ispirati alla cucina del territorio, declinata in un menù che cambia con l’alternarsi delle stagioni, per proporre sempre i prodotti migliori.

Nella bella stagione, la corte esterna, circondata dall’uliveto della Tenuta, offre uno spazio per degustazioni in pieno relax, adatto ad accogliere anche le famiglie.

Il nuovo Wine Discovery Museum completa l’offerta con un percorso multimediale che consente di avvicinarsi alla cultura della vite e del vino, raccontando la storia della famiglia Boscaini e l’attualità di Masi. Un’inedita esperienza multisensoriale rende unica la Masi Wine Experience da vivere a Tenuta Canova.

Da non perdere, infine, le speciali cene con degustazione del mercoledì!



Per maggiori info si può fare riferimento alla pagina Facebook MasiTenutaCanova per rimanere aggiornati.

Gruppo Masi, una tradizione centenaria

La storia di Masi, che produce e distribuisce Amarone e altri vini di pregio, interpretazioni originali della tecnica dell’Appassimento, ispirati ai valori del territorio delle Venezie, inizia nel 1772, data della prima vendemmia della famiglia Boscaini nei pregiati vigneti del “Vajo dei Masi”, valle nel cuore della Valpolicella Classica.

È proprio da qui che prende il nome l’azienda e, dopo 250 anni di appassionato lavoro, opera attivamente oggi con la sesta e settima generazione. Un nome e una tradizione che prosegue il suo cammino in modo naturale, spontaneo, come il buon vino.

Da oltre quarant’anni Masi ha avviato un ambizioso progetto di valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i Conti Serego Alighieri in Valpolicella, discendenti del poeta Dante, con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina a Rovereto, e con Canevel, produttore di Spumanti di eccellenza in Valdobbiadene. Masi ha un’importante produzione di vini biologici, sia nelle Venezie che nelle tenute Poderi del Bello Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina.

Con il progetto “Masi Wine Experience” ha aperto al pubblico le porte delle proprie sedi in Valpolicella e negli altri luoghi dove ha trasferito la propria anima e i propri valori, proponendo attività di visita e degustazione, rivendita e foresteria presso le diverse sedi aziendali e di ristorazione nei Masi Wine Bar and Restaurant di Canova sul Lago di Garda, Cortina d’Ampezzo e Monaco.

In ogni luogo il gusto del vino Masi ben si adatta con il paesaggio circostante, regalando a tutte le persone che vengono coinvolte una bellissima storia da raccontare.