Con il Black Friday gli occhiali dei brand più famosi sono in grande sconto

Un nuovo paio di occhiali da sole con gli sconti del Black Friday 2022, perché no? Anche nel periodo più freddo dell'anno - sia autunno o inverno - proteggersi dai raggi del sole all'aria aperta è importante, così come valorizzare il proprio stile, abbinandoli all'outfit quotidiano, compresi soprabiti e cappotti chic.

Con il Black Friday 2022 gli occhiali sono in sconto

Con il Black Friday è possibile approfittare di sconti pazzeschi sugli occhiali più trendy progettati dai brand più noti e diffusi a livello internazionale. Ce n'è per tutti i gusti, ma la scelta più sensata potrebbe essere quella di puntare su un modello di tendenza della collezione autunno inverno 2022/2023. A questo proposito, vediamo di seguito quali sono le principali tendenze e modelli di occhiali che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Occhiali oversize

Sono un vero e proprio must intramontabile. Non passa una collezione di stagione senza che i brand più noti propongano il loro modello di occhiali oversize. Montature ampie e molto voluminose, associate a diversi colori e fantasie - imprescindibile quella tartarugata - ma anche alle forme più disparate, con quelle poligonali che la stanno facendo da padrona negli ultimi anni.

Si tratta di occhiali dalle dimensioni importanti, certo, in grado di valorizzare le diverse tipologie di viso: possono dare più volume a quelli più scavati o assecondare al meglio quelli più tondi o oblunghi. Gli abbinamenti con l'outfit quotidiano possono essere i più disparati, e di certo non sfigurano con uno stile più sobrio, né tantomeno con uno più eccentrico e colorato. Un tipo di occhiali da sole che una donna deve possedere assolutamente tra i propri accessori di bellezza.

Modello Wayfarer

Tipici e intramontabili occhiali da sole da uomo, sono una chicca anche se indossati dalle donne. Resi celebri nei decenni passati dal marchio RayBan - ancor oggi il maggior produttore in questo senso - tutti i brand più famosi, nella propria collezione, propongono dei modelli che richiamano l'iconico stile della montatura.

Indossare un occhiale da sole modello Wayfarer è sempre la scelta giusta, poiché si tratta di un accessorio in grado di impreziosire e valorizzare qualsiasi tipo di stile e, soprattutto, di volto. Ideali per visi a forma di cuore o triangolare, hanno il loro perché anche su facce più squadrate o tonde. In commercio ce n'è davvero una quantità 'imbarazzante', e trovare il modello giusto, con i super sconti del Black Friday 2022, non dovrebbe essere poi così complesso.

Occhiali vintage

Ogni tanto tornano di moda, e nelle ultime stagioni lo hanno fatto prepotentemente. Montature alle volte stravaganti, con bordi spessi e forme alle volte azzardate. Sono gli occhiali vintage, vero must buy durante i giorni del novembre nero. Per la donna, gli occhiali dalla forma 'cat eye' sono i più apprezzati negli ultimi mesi: modelli molto ampi e voluminosi, generosi nelle dimensioni e, lo dice il nome stesso, con una forma che ricorda gli occhi dei gatti.

Anche gli occhiali vintage per uomo sono tornati di gran moda, modelli che giocano molto sulle forme e sul colore delle lenti, senza una paradigma comune. Ciò che conta è stupire. Gli stessi occhiali a goccia, rivisitati nelle forme e nei modelli, continuano a riscuotere molto successo e impreziosire volto e stile di chi li indossa. Gli occhiali vintage da uomo con fantasia tartarugata sono sicuramente tra quelli maggiormente in voga.

Montature in metallo

Sono forse tra le novità delle ultime stagioni quelli che hanno riscosso maggior successo. Gli occhiali in metallo si caratterizzano, solitamente, per design molto minimali, ma per questo non meno accattivanti di altri. Hanno montatura solitamente molto sottile e leggera.

Le dimensioni della lente sono diverse, squadrate o rotonde, solitamente di dimensioni molto generose, che circondano gran parte della parte superiore del viso. Occhiali per tutti? Decisamente no, sono modelli che richiedono un certo stile e outfit per essere portati, ma possono adattarsi senza grossi problemi ad ogni tipo di volto. Con il Black Friday saranno un must al quale uomini e donne non potranno proprio rinunciare.

Articolo originale