Come riconoscere una recensione falsa su Amazon

Riconoscere una recensione falsa su Amazon può essere davvero complesso, una vera e propria sfida, che spesso è difficile da individuare anche per i più attenti ed esperti, ma ci sono alcuni segnali che potrebbero indicare che una recensione potrebbe non essere autentica.



Prima di capire come fare per individuare una recensione non veritiera, è importante sapere che il colosso dell’e-commerce da tempo sta cercando di individuare ed eliminare le recensioni false presenti sulla sua piattaforma.



Riuscire a capirlo può rivelarsi importante soprattutto durante il Black Friday, il momento dell’anno dove gli acquisti online subiranno una forte impennata, per proteggersi dalle truffe.

Ecco una guida per riconoscere una recensione falsa su Amazon:

Linguaggio e tono uniformi : se molte recensioni sembrano essere scritte con lo stesso stile, usando gli stessi termini e frasi, potrebbero essere false.

: se molte recensioni sembrano essere scritte con lo stesso stile, usando gli stessi termini e frasi, potrebbero essere false. Recensioni estremamente positive o negative : le recensioni eccessivamente entusiastiche o estremamente negative potrebbero essere sospette.

: le recensioni eccessivamente entusiastiche o estremamente negative potrebbero essere sospette. Opinione senza dettagli specifici : le recensioni spesso contengono dettagli specifici sull'esperienza del cliente che ha acquistato il prodotto. Di conseguenza, le recensioni vaghe e prive di dettagli potrebbero essere false e scritte solo per aumentare il numero di recensioni.

: le recensioni spesso contengono dettagli specifici sull'esperienza del cliente che ha acquistato il prodotto. Di conseguenza, le recensioni vaghe e prive di dettagli potrebbero essere false e scritte solo per aumentare il numero di recensioni. Numero di recensioni dello stesso autore : se un singolo recensore ha scritto molte recensioni simili o se lo stesso account ha recensito solo prodotti di una determinata marca, potrebbe essere un campanello d’allarme.

: se un singolo recensore ha scritto molte recensioni simili o se lo stesso account ha recensito solo prodotti di una determinata marca, potrebbe essere un campanello d’allarme. Verifica del profilo del recensore : un altro consiglio è consultare il profilo del recensore, in modo da capire se è fake oppure reale. Fai una ricerca online sul nome del recensore, perché in alcuni casi potresti scoprire che la stessa persona ha scritto recensioni identiche su altri siti e-commerce.

: un altro consiglio è consultare il profilo del recensore, in modo da capire se è fake oppure reale. Fai una ricerca online sul nome del recensore, perché in alcuni casi potresti scoprire che la stessa persona ha scritto recensioni identiche su altri siti e-commerce. Controlla le immagini del prodotto : alcuni falsi recensori potrebbero rubare le immagini del prodotto da altri siti, invece di fornire immagini reali del prodotto che hanno acquistato.

: alcuni falsi recensori potrebbero rubare le immagini del prodotto da altri siti, invece di fornire immagini reali del prodotto che hanno acquistato. Verifica la coerenza nelle recensioni di un prodotto : se ci sono molte recensioni contrastanti su un prodotto specifico, potrebbe trattarsi di una recensione falsa.

: se ci sono molte recensioni contrastanti su un prodotto specifico, potrebbe trattarsi di una recensione falsa. Usa i servizi di verifica: ci sono siti web e strumenti online in grado di individuare le recensioni false. Nonostante molti di questi strumenti siano a pagamento, si rivelano molto utili se vuoi effettuare un acquisto consapevole.

Articolo originale su Today.it