50 Educational: un viaggio formativo nel mondo del lavoro per gli studenti veronesi

Il progetto "50 Educational" è un'iniziativa dedicata all'alfabetizzazione visiva e all'avvicinamento consapevole al mondo del lavoro per i giovani studenti. L'obiettivo principale è quello di sviluppare una consapevolezza critica sui meccanismi del mondo lavorativo, della comunicazione, dell'informazione e del rapporto con i social media.

Coinvolgendo 240 studenti in otto città diverse, Telmotor offre loro l'opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e acquisire una visione del lavoro futuro. In particolare, sul territorio veronese, hanno lavorato sul progetto gli studenti delle terze e delle quarte dell’istituto tecnico tecnologico San Zeno.



Telmotor ha sempre allineato la propria strategia aziendale ai bisogni futuri della società, ritenendo che il valore di un'azienda risieda nel contribuire al benessere della società stessa. Nel caso di Telmotor, un'azienda tecnologica e innovativa, uno dei modi per realizzare questa visione è il trasferimento delle conoscenze tecniche alle nuove generazioni.



Il progetto "50 Educational" è stato lanciato in occasione del cinquantesimo anniversario di Telmotor e coinvolge gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie. In particolare, gli studenti veronesi hanno realizzato un video in cui presentano i principali prodotti dell'azienda e si sono cimentati nel ruolo di un'agenzia creativa, producendo un video per la campagna pubblicitaria.



Per sviluppare il progetto, Telmotor ha collaborato con Edoomark, un'impresa sociale di Bergamo specializzata in didattica e formazione esperienziale. L'obiettivo di questa collaborazione è utilizzare il lavoro come strumento di confronto e sviluppo di competenze trasversali e cognitive, fornendo agli studenti un approccio consapevole al mondo del lavoro. Tra le competenze che vengono sviluppate attraverso questa iniziativa vi sono organizzazione, problem-solving, relazioni, alfabetizzazione visiva, informazione, marketing e utilizzo avanzato di strumenti digitali.