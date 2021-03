Dantedì: Zalando celebra Dante e regala a Verona un messaggio di speranza

Zalando, la piattaforma online di moda e lifestyle leader in Europa, celebra il territorio e la cultura italiana rendendo omaggio a Dante, proprio in occasione del 700° anniversario della morte del sommo poeta e del Dantedì che si celebra in Italia il 25 marzo.

Grazie a ‘Zalando celebra Dante, uno stile senza tempo’ sono partiti ufficialmente i lavori di restauro conservativo della statua di Dante in piazza dei Signori, a Verona. Un progetto unico e senza precedenti che oltre a finanziare la sistemazione dell’opera, volta in particolar modo a sanificare le parti marmoree danneggiate, si pone l’obiettivo di celebrare la storia con un messaggio di positività e vicinanza al contesto attuale.

Riccardo Vola, Director Southern Europe & Gift Cards a Zalando, commenta:

"Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al recupero della statua di Dante Alighieri per la prima volta dopo più di 165 anni e di sostenere una città italiana nel suo patrimonio culturale. Dante è considerato il poeta più rappresentativo dell’italianità, nonché il vero padre fondatore della lingua italiana e mai avremmo pensato che i suoi versi potessero sposarsi così perfettamente con un moderno messaggio di positività come quello della nostra recente campagna ‘Torneremo ad abbracciarci". Vola, aggiunge: "Per questo abbiamo deciso di adattare alcune delle sue citazioni più celebri come ´E quindi uscimmo a riveder le stelle´ alle immagini della nostra campagna trasformando i pannelli coprenti della statua in un mezzo di speranza ed ottimismo".

L’intervento conservativo è a cura del Comune di Verona - Edilizia Monumentale e Direzione dei Musei Civici, e di Zalando, che in qualità di sponsor ufficiale, sostiene l’intero costo dell’opera. Attraverso la sponsorizzazione di questo progetto, Zalando conferma l’importanza del mercato Italiano, su cui continua a investire nell’ottica di valorizzazione del territorio e della sua ricchissima cultura.