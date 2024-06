Un vino veronese alla tavola dei grandi della terra al G7 in Puglia

Il Valpolicella della cantina veronese Masi sarà servito alla tavola dei grandi della terra che sono in Puglia dal 13 al 15 giugno per il vertice del G7.

Il menu del pluristellato Bottura per la cena del secondo giorno prevede i sapori di ogni regione, un viaggio gustativo nel Bel Paese accompagnato dai vini più rappresentativi. Lo chef dell’Osteria Francescana, proporrà “Come un pesto alla Genovese”, “La parte croccante della lasagna”, “Tortellino del dito mignolo”, Gelato di pomodoro e pane tostato con croccante di pane e foglia d’oro, Zuppa di pesce dell’Adriatico, Risotto all’astice blu con fondo di branzino e agrumi, Merluzzo con salsa di olive verdi di Nocellara, capperi di Pantelleria e colatura di alici di Cetara. E ancora Fassona piemontese servita con salsa al Barolo e tartufo nero estivo d’Umbria. Come dessert “Oops mi è caduta la crostatina al limone” con limoni di Sorrento, bergamotti della Calabria e mandorle di Noto e un dolce ai frutti di bosco in crema di latte e vaniglia al profumo di basilico.

"La parte croccante di una lasagna' che stupirà per la consistenza e il sapore, sarà accompagnata dal Valpolicella Toar 2020 di Masi, storica azienda vinicola di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Fondata nel 1772 dalla famiglia Boscaini, è oggi una delle più rinomate cantine italiane, conosciuta per i suoi vini Amarone, Recioto e Valpolicella Classico.

Il vino scelto per i grandi della terra. TOAR: considerato “il Valpolicella di domani”, questo rosso sorprendente per concentrazione, corpo e tannicità, offre cordialità e ricchezza di frutto inaspettati. Il carattere deciso dell’Oseleta, varietà autoctona riscoperta da Masi, si unisce alla cordiale morbidezza della Corvina. La forza e l’ardore travolgenti di questo vino sono racchiusi nel nome Toar, che designa i tufi vulcanici dei terreni di provenienza.

Lista vini presenti al G7



Ai pranzi ci saranno i rossi italiani più noti nel mondo: Tignanello 2021 di Marchesi Antinori e Sassicaia Doc 2019 di Tenuta San Guido. Poi 3 Chianti Classico, denominazione che ha appena festeggiato i suoi primi 100 anni: Vigna del Sorbo Gran Selezione 2016 di Fontodi, Ruello di Boschetto Campacci Riserva 2020 e Castello di Volpaia Riserva 2020. La star del Brunello di Montalcino, Casanova di Neri schiera il Tenuta Nuova 2019 a fianco del Barolo 2020 dei Ceretto e del Valpolicella Classico Superiore Doc 2020 Toar di Masi.

I leader della Terra brinderanno con le bollicine di Bellavista Franciacorta Riserva Vittorio Moretti 2016, Villa Sandi Valdobbiadene Superiore Di Cartizze La Rivetta 2023, Cantina della Volta Metodo Classico Rifermentato In Bottiglia 2023, Forcirola Retrò Metodo Classico Rifermentato In Bottiglia Da Uve Lambrusco e Marcalberto Alta Langa Millesimato Extra Brut 2020.

I Bianchi saranno: Torre Rosazza Friulano Friuli Colli Orientali 2021 e Jermann Vintage Tunina Venezia Giulia 2022, il campano Fiorduva Furore Costa d’Amalfi 2022 di Marisa Cuomo, l’abbruzzese Masciarelli Trebbiano Riserva Marina Cvetic 2022, il sardo Vermentino Is Argiolas 2023 di Argiolas, l’altoatesino Valle D’Isarco Aristos Kerner 2022.