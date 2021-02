Zona gialla: pranzi al ristorante le proposte di Verona su TheFork

Per tornare ad assaporare i propri piatti del cuore in sicurezza fuori dalle mura di casa o dalle fredde scrivanie dei propri uffici

Da lunedì 1 febbraio quasi tutta Italia è stata promossa in zona gialla, a eccezione di Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano, e così sarà fino a nuove disposizioni governative. Si parla di circa 293 mila attività tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi che potranno tornare ad accogliere la propria clientela fino alle 18, con tutte le misure di sicurezza del caso. Su TheFork le attività di ristorazione che hanno riaperto a pranzo e che si possono prenotare online sono oltre 10.000, da qualche mese è anche possibile acquistare delle Gift Card di TheFork, che permettono di regalare un pranzo o una cena presso i ristoranti che le accettano. Un’idea regalo ideale in vista di un romantico pranzo di San Valentino o in attesa delle riaperture serali.

Dunque, proprio per celebrare il rientro in zona gialla, TheFork, piattaforma numero uno di prenotazione del ristorante online a livello globale, ha realizzato una selezione di ristoranti con proposte originali in varie città gialle d’Italia ideali per la pausa pranzo in smart working lontana dalle scrivanie degli uffici o per il week-end.

Verona ristoranti TheFork

Bue Nero

Se siete amanti della carne, il Bue Nero è il ristorante giusto per voi. Nel cuore del centro storico, questo ristorante offre una cucina creativa con specialità di carne, da abbinare a raffinati cocktail o buon vino. Da provare: Guancia di maialino, topinambur e zafferano. Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Campidoglio Bistrò

In una delle piazze più romantiche e intime di Verona, Campidoglio Bistrò è la meta giusta per una pausa pranzo rilassante e all’insegna della buona tavola. Lo Chef Jacopo Maria Bracchi, milanese d’origine ma innamorato del Veneto, propone una cucina è contemporanea e gustosa. Da provare: Risotto vialone nano allo zafferano della Lessinia e ristretto all’anice stellato. Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.