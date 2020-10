Verona vicina al mondo della ristorazione

Dopo le misure restrittive contenute nel Dpcm del 24 ottobre che impongono, tra le varie cose, orari di apertura tra le 5 e le 18 a ristoranti, bar e locali simili, svariate sono state le iniziative pacifiche organizzate dai ristoratori veronesi. E dopo la ormai famosa "Cena all'alba" organizzata dal ristorante Al Calmiere, anche altri locali e ristoranti famosi di Verona, hanno voluto far sentire la loro voce.

Gala Dinner, La cena del mattino a Verona

Tra questi Metro Italia che come atto di vicinanza a tutta la ristorazione italiana, ha organizzato “Gala Dinner- La cena del mattino”: sei cene alternative, organizzate alle sei del mattino in sei città italiane, tra cui Verona.

La Cena del Mattino a Verona, si terrà al noto Ristorante Yard, in Corso Cavour 17 A, alle sei del mattino. Il Gala Dinner, che si terrà nel rispetto degli orari consentiti dal Dpcm del 24 ottobre, vuole mostrare con un pizzico di ironia, e in maniera pacifica, la situazione in cui è costretto a lavorare il mondo della ristorazione.

Maffei vicino alle persone

E dopo un'iniziativa che vuole essere vicina agli addetti ai lavori, un'altra che vuole portare un pò di serenità e gioia nelle case dei veronesi e degli italiani. Il famoso ristorante Maffei, dopo aver allietato i suoi affezionati clienti, non facendoli sentir soli durante la Pasqua, preparando un menu, dall'antipasto al dessert, pronto al 95%. In sostanza dovevamo solo finire di cuocere la pasta e riscaldare le portate. E dopo aver replicato l'iniziativa, per tutti i fine settimana di maggio e giugno, ha lanciato lo SHOP online, un vero e proprio ristorante digitale, dove puoi fare la spesa.

La proposta del Maffei si differenzia in due ambiti:

local delivery: consegna su Verona e Provincia di due menu (carne e pesce) + di due menu aperitivi (terra e mare) e di alcuni piatti singoli. Il tutto mantiene la catena del freddo, garantendo gli elevati standard del ristorante.

Delivery Italia: prodotti selezionati dal Ristorante (es. Pandori, Panettoni, Paccheri da Vittorio) e articoli prodotti dal Ristorante, quali ad esempio conserve, marmellate, sottoli. Tutta questa offerta viene proposta anche nella local delivery.

Ma non è tutto, perchè una nuova branchia nello shop del Maffei si è aperta da poco, e sono i regali di Natale che le aziende propongono ai propri Clienti, sotto forma di BOX.

Insomma Verona e i veronesi, ancora una volta vogliono dimostrare di voler si far sentire la loro voce, ma in modo rispettoso e pacifico, a cancellare quelle brutte immagini che abbiamo dovuto assistere la scorsa settimana.

