Verona è la città dove si vive meglio per il clima

Caldo, pioggia, fenomeni estremi, in tempi il cui il cambiamento climatico condiziona la nostra vita, la classifica appena pubblicata rincuora i veronesi. Si afferma come la città veneta con il clima migliore, secondo l'indagine "Indice di vivibilità climatica", in netto contrasto con il calo di Venezia, Padova, Vicenza e Treviso nella classifica generale.

Anche quest'anno il Corriere della Sera, in collaborazione con iLMeteo.it, ha redatto il cosiddetto "Indice di vivibilità climatica", ossia la classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023. Questo indice prende in considerazione una vasta gamma di parametri climatici: indice di calore, notte tropicale, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo africano, escursione termica, giorni freddi, giorni di gelo, nebbia, nuvolosità diurna, comfort umidità, raffiche di vento, brezza estiva, piogge, piogge intense ed eventi estremi.

Classifica del Veneto

Verona sorprende in positivo, scalando la classifica dal 57esimo al 27esimo posto a livello nazionale e ottenendo il punteggio più alto tra i capoluoghi del Veneto. Questa performance la rende la città con il migliore indice di vivibilità climatica della regione, grazie a una combinazione favorevole di sole, vento e giorni di pioggia.

Venezia Venezia, che era la città con la migliore vivibilità climatica del Veneto, ha visto un drastico peggioramento, passando dal primo al terzo posto a livello regionale e crollando dal 13esimo al 35esimo posto nella classifica nazionale.

Belluno Belluno, nonostante sia salita al secondo posto in Veneto, ha registrato un declino a livello nazionale, scendendo dal 24esimo al 29esimo posto.

Vicenza Situazione analoga per Vicenza, che scende dal terzo al quinto posto in regione e dal 40esimo al 66esimo posto a livello nazionale.

Treviso Treviso perde una posizione in Veneto, passando dal quinto al sesto posto, e scivola dal 51esimo all’81esimo posto nella classifica nazionale.

Padova Padova subisce il calo più significativo, passando dal quarto all’ultimo posto in Veneto e precipitando dal 48esimo all’84esimo posto a livello italiano.

Rovigo Rovigo, come Verona, ha mostrato un netto miglioramento, salendo dal 91esimo al 63esimo posto a livello nazionale e raggiungendo il quarto posto in regione.

Classifica Generale

Nella classifica generale, al primo posto troviamo Imperia con 999 punti, seguita da Biella (991) e Agrigento (982). Completano le prime cinque posizioni Cuneo e Macerata. Le grandi città non ottengono buoni risultati: Milano si posiziona al 77esimo posto, Roma al 93esimo, Napoli al 79esimo, Venezia al 35esimo e Palermo al 46esimo.