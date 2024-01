Verona è tra le città dove si tradisce di più in Italia

Verona è proprio la città dell'amore, anche di quello extraconiugale, è al terzo posto in Italia per tradimenti. Lo rivela l'indagine di un noto portale per incontri "fuori dal matrimonio", Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di relazioni extraconiugali e non-monogame, ha stilato la classifica delle città più infedeli d'inverno, con il maggiore picco di intraprendenza sessuale.

Protagonista indiscusso della classifica delle provincie più più fedifraghe è il Veneto: la regione occupa interamente il podio con tre centri urbani, acquistando varie posizioni rispetto al passato.

Basti pensare che Venezia, meta turistica celebre in tutto il mondo, si aggiudica il gradino più alto, salendo di ben 15 gradini rispetto alla Top 20 precedente; seguono Vicenza (secondo posto) e Verona al terzo posto, rendendo la regione del nord Italia la più bollente per l’inverno.

Di poco lontana, Trieste, che per diverso tempo ha mantenuto il primo posto nel ranking di Ashley Madison, perde il primato: la gelida Bora ha avuto il suo effetto ed ha raffreddato gli animi dei triestini, non abbastanza però, dato che il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia si posiziona quarto.

Il Nord Italia non sembra mollare la presa sulla libertà riguardo le relazioni extraconiugali: Bergamo (6°), Padova (7°) e Monza (8°) sono i capoluoghi di provincia che hanno guadagnato negli ultimi mesi numerose posizioni. Anche l’Emilia Romagna popola in modo più consistente la Top 20, con Ravenna al quinto gradino, seguita da Bologna (11°), Rimini (12°), Modena (13°), Parma (14°) e Ferrara (17°). I grandi centri, come Firenze (9°), Milano (10°) e Roma (15°) risultano declassati rispetto al passato, lasciando quindi lo spazio alle città con meno abitanti.

La classifica

Questa classifica mostra un interessante spostamento delle relazioni extraconiugali dai grandi centri urbani alle province italiane, con un'accentuata presenza di città del Nord Italia.