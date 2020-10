Una finestra sul Garda! Il nuovo programma che racconta le meraviglie del Lago di Garda

"Scorci inesplorati del Lago, paesaggi mozzafiato, momenti di enogastronomia e relax, un mix di emozioni per raccontare il Garda con nuovi occhi." Con queste parole, Giulia Albrigo, Miss Telearena 2013 e volto di Telearena per alcune stagioni, è tornata davanti alla telecamera con un progetto da lei ideato e realizzato.

Stiamo parlando di “Una finestra sul Garda!”, il nuovo programma di Giulia Albrigo in onda su BeWTV che racconta le meraviglie del Lago di Garda.

"Questo programma è nato dall’amore per il mio paese natio, dalle emozioni che ogni volta mi regala, dalla voglia di raccontare e mostrare a quanti più utenti possibili le bellezze del nostro lago di Garda! A maggio, terminato il lockdown mi sono recata a fare sup, lo sport tra surf e canoa che permette di allontanarsi dalla riva stando in piedi su una tavola, e ho scattato dei video e delle foto che poi ho pubblicato sui miei canali social. Ho ricevuto tanti commenti e domande curiose: mi chiedevo informazioni del luogo dove mi trovassi, dove poter praticare sup. Ma è stato il messaggio di Greta a incuriosirmi. Mi scrisse in posta complimentandosi e definendo i filmati una bellissima finestra sul Garda!”.